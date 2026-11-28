Checo Pérez buscará sus primeros puntos con Cadillac en el GP de Qatar, que se correrá el domingo 29 de noviembre con una penalización en la parrilla.

Sergio 'Checo' Pérez tiene dos oportunidades más para sumar sus primeros puntos con Cadillac antes de que concluya la temporada 2026 de la Fórmula 1. La primera será el Gran Premio de Qatar, que se disputará el domingo 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail.

El piloto mexicano llega a esta cita con un antecedente favorable en el trazado, donde estuvo muy cerca del podio durante su etapa en Red Bull Racing. Sin embargo, deberá afrontar la carrera con una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida.

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Resultados de Checo Pérez en el GP de Qatar

El mejor resultado de Checo Pérez en el Gran Premio de Qatar fue un cuarto lugar en 2021. En aquella edición, el piloto mexicano largó desde la undécima posición y recuperó siete lugares para quedarse a las puertas del podio.

Lewis Hamilton se quedó con la victoria, mientras que Max Verstappen y Fernando Alonso completaron el podio. El tapatío cruzó la línea de meta a tan solo 2.849 segundos del piloto español y cosechó 12 puntos para el Campeonato Mundial de Pilotos.

Su rendimiento en Lusail fue de mayor a menor con el paso de los años. En 2023, recibió tres penalizaciones por exceder los límites de pista y finalizó décimo, con un punto para su casillero. En 2024, se vio obligado a abandonar tras sufrir un trompo y perder tracción en su monoplaza.

Los resultados completos del mexicano en esta carrera son los siguientes: 2021, cuarto lugar con 12 puntos; 2023, décimo lugar con 1 punto; y 2024, DNF con 0 puntos. Cabe recordar que el Gran Premio de Qatar no formó parte del calendario de la Fórmula 1 en 2022, mientras que Checo Pérez no participó en la edición de 2025 debido a su ausencia de la máxima categoría del automovilismo.

Horario y formato del Gran Premio de Qatar 2026

El Gran Premio de Qatar 2026 se correrá el domingo 29 de noviembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. La carrera pondrá a prueba a los pilotos en el Circuito Internacional de Lusail.

Los pilotos deberán completar 57 vueltas en Lusail, escenario de la penúltima carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Para Cadillac, cada punto resulta relevante en el tramo final del campeonato, en el que Checo Pérez busca su primera anotación con el equipo.

Penalización de Checo Pérez tras el incidente en Las Vegas

Checo Pérez largará el Gran Premio de Qatar con una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida. La sanción está vinculada al incidente que protagonizó con Rafael Câmara en el Gran Premio de Las Vegas.

Con esta sanción, el piloto mexicano parte desde una posición más retrasada, lo que añade una dificultad extra a su objetivo de sumar puntos. El desafío será remontar desde atrás en un circuito donde ya demostró, en 2021, que es capaz de recuperar lugares en carrera.