Checo Pérez termina 18º en Brasil; Kimi Antonelli y Mercedes dominan la F1

Sergio Pérez sufre una mala racha al terminar 18º en el GP de Brasil. Kimi Antonelli y Mercedes celebran títulos tras una actuación dominante en Interlagos.

Sergio Pérez volvió a vivir un domingo difícil en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos. El piloto mexicano terminaron en la decimoctava posición, lejos de la punta donde se alzó con la victoria Lando Norris, piloto de McLaren.

La situación de Pérez y su equipo Cadillac se ha vuelto preocupante ante la evidente falta de competitividad de su monoplaza respecto a la competencia. Este resultado coloca al mexicano en riesgo de registrar la primera temporada sin puntos desde su llegada a la máxima categoría en 2011, marcando un punto bajo en su trayectoria reciente.

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Detalles técnicos del resultado de Pérez

En la parrilla de salida, Sergio Pérez partió acompañado de Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes recibieron sanciones por las actualizaciones realizadas en sus motores. Aunque el mexicano intentó mantenerse en el grupo, su capacidad para pelear por posiciones fue mínima durante el desarrollo de la carrera.

La posición final 18 de Checo se vio influenciada por varios factores ajenos a su conducción directa. Benefició la situación problemas sufridos por el Williams de Carlos Sainz Jr. y la falta de experiencia de Rafael Câmara, quien recién reemplazó a Esteban Ocon en el equipo Haas.

A esto se sumaron los retiradas de sus compañeros de equipo Valtteri Bottas y Lance Stroll, ambos de Aston Martin. Estas incidencias permitieron a Pérez conservar sus puntos restantes, aunque sin alcanzar una posición que le permitiera sumar de manera significativa en la clasificación general.

Aclamación de Kimi Antonelli y Mercedes

Por otro lado, el fin de semana en Brasil marcó el cierre de la disputa por el Campeonato de Constructores. Kimi Antonelli llegó a Interlagos como campeón de la temporada, logro obtenido el fin de semana anterior en el Gran Premio de México. Esta consagración dejó solo una categoría por definir en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Mercedes aseguró el título de constructores con una ventaja abrumadora de más de 100 puntos sobre su rival directo, Ferrari. La distancia se hizo inalcanzable para los italianos tras sumar puntos cruciales con George Russell y Kimi Antonelli, quienes finalizaron en cuarta y quinta posición respectivamente.

Con esta actuación, Mercedes alcanzó la cifra de 630 puntos en el standings de constructores. Ferrari, por su parte, se mantuvo en 504 puntos, lo que confirmó la supremacía del equipo alemán en la temporada 2026.

Impacto real y próximos desafíos en F1

La temporada 2026 entra en su fase final con solo tres carreras por disputarse. Los próximos Gran Premios que definirán el balance final son las fechas programadas en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Para el equipo Cadillac, la situación de Sergio Pérez se vuelve crítica. Si no logra mejorar su rendimiento en los próximos eventos, el piloto mexicano enfrentará una cifra histórica de años sin sumar puntos, un récord que no se repetía desde su debut en 2011.

Mientras tanto, el dominio de Mercedes y Kimi Antonelli se consolida como el gran ganador del fin de semana brasileño. La diferencia técnica y estratégica ha sido clave para asegurar los títulos de constructores y piloto, dejando a Ferrari lejos del podio final en la clasificación por equipos.