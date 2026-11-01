Chedraui reporta caída en ventas en el sureste de México

Chedraui enfrenta caída del 2 por ciento en ventas en el sureste debido a debilidad del consumo, turismo y sargazo. La empresa mantiene márgenes mediante eficiencia operativa.

El sureste de México concentra aproximadamente el cuarenta y dos por ciento de las ventas totales de la cadena de supermercados Chedraui a nivel nacional. Sin embargo, la debilidad generalizada en el consumo ha provocado una caída cercana al dos por ciento en sus ventas a tiendas comparables durante el tercer trimestre de dos mil veintiséis. Los ejecutivos explicaron que la región sigue mostrando tendencias de consumo más débiles en comparación con el resto del país, lo que impacta directamente en los indicadores de la cadena.

Factores que afectan al consumo en la región

Un directivo de la empresa señaló durante una conferencia con analistas que la situación actual es el resultado de múltiples presiones externas que afectan a la zona. Entre los factores principales se encuentra la dependencia económica del turismo, la cual ha sufrido fluctuaciones significativas durante este periodo. Además, fenómenos como la presencia de sargazo en las costas, la variación en el tipo de cambio entre el dólar y el peso mexicano, y los problemas de seguridad han afectado negativamente a la región en particular.

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La desaceleración no se limita solo al sector privado o turístico, sino que también ha impactado la inversión pública y privada en la zona del sureste. Según los datos presentados por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, conocida por sus siglas como Antad, las ventas en tiendas propias del segmento de autoservicio cayeron poco más de cuatro por ciento en la región durante el tercer trimestre del año. Esta cifra es superior a la disminución registrada por Chedraui, la cual disminuyó cerca del dos por ciento, mostrando una relativa resiliencia comparativa.

Estrategia de eficiencia y control de costos

A pesar de estos desafíos económicos, José Antonio Chedraui, director general de la compañía, expresó confianza en una pronta recuperación de la región. El directivo afirmó que las condiciones actuales son parte de un ciclo económico que eventualmente se invertirá. Su enfoque principal ha sido mantener la eficiencia operativa y controlar rigurosamente los costos y gastos generales. Gracias a estas medidas de gestión, la empresa ha logrado mantener sus márgenes de beneficio e incluso aumentarlos en algunos momentos, a pesar de la desaceleración en el consumo.

La cadena ha mantenido una estrategia agresiva en precios para diferenciarse de su competencia y seguir beneficiando al consumidor. Sin embargo, ante la menor capacidad de compra de los usuarios, la compañía considera que no es necesario ser más agresivo con los descuentos para aumentar las ventas. Se ha observado que cuando el consumidor tiene recursos limitados, incluso ofrecer más promociones no necesariamente se traduce en mejores volúmenes de venta. Esta postura refleja una adaptación estratégica a la nueva realidad del poder adquisitivo local.

Expansión de la cadena de supermercados

En medio de este contexto económico, Chedraui continuó con su plan de expansión territorial durante el tercer trimestre del año. La cadena abrió veintidós tiendas del formato Supercitos, tres tiendas del formato Chedraui convencional, una tienda del formato Super Chedraui y una tienda del formato Arteli. Esta diversificación de formatos permite a la empresa cubrir distintos segmentos de mercado y necesidades específicas de los consumidores en diversas ubicaciones geográficas, manteniendo su presencia y crecimiento a pesar de la contracción en el sureste del país.