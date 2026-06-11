Chef Sandra Díaz del Valle, conductora de 'Venga La Alegría', fallece a los 46 años

La industria del espectáculo se vistió de luto después de que TV Azteca Honduras confirmara la muerte de la conductora de televisión y chef, Sandra Díaz del Valle, colaboradora del programa matutino 'Venga La Alegría'. La experta en cocina perdió la vida el día en el que celebró su cumpleaños número 46.

Hace unas horas la industria del espectáculo se vistió de luto después de que TV Azteca Honduras confirmara la muerte de la conductora de televisión y chef, Sandra Díaz del Valle, colaboradora del programa matutino ' Venga La Alegría '.

La experta en cocina perdió la vida el día en el que celebró su cumpleaños número 46. Por medio de su cuenta en Instagram, TV Azteca Honduras compartió un desgarrador mensaje para informar la muerte de la conductora de 'Venga La Alegría', Sandra Díaz del Valle, destacando el trabajo que hizo en la cocina del matutino.

Muere conductora de Venga La Alegría El día de ayer, miércoles 10 de junio, TV Azteca Honduras registró actividad en su cuenta en Instagram para informar la muerte de la chef, Sandra Díaz del Valle, conductora del programa matutino 'Venga La Alegría'. La televisora destacó el amor, la alegría y la pasión que transmitía en cada proyecto en el que apareció.

'Con profundo pesar, desde TV Azteca Honduras lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Chef Sandra de Venga la Alegría, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor, su alegría y la pasión que la caracterizaba en cada proyecto que emprendía', se lee en la primera parte del mensaje. En la parte final del texto, TV Azteca Honduras recordó con mucho cariño a la chef Sandra, destacada colaboradora de 'Venga La Alegría'.

También pidieron respeto y solidaridad hacía los familiares y amigos de la experta en cocina.

'Hoy recordamos con cariño su calidez humana, sus sonrisas y la dedicación con la que conquistó el corazón de compañeros y televidentes. Asimismo, pedimos respeto y solidaridad hacia sus familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz, querida Chef Sandra', concluye el triste mensaje. ¿Quién era y de qué murió la chef Sandra?

Sandra Díaz del Valle fue una famosa chef y conductora de televisión que destacó por su participación en el programa matutino 'Venga La Alegría', transmitido por TV Azteca Honduras. El día de ayer, jueves 10 de junio, la televisora felicitó a la experta en cocina por su cumpleaños número 46. Horas después, en Instagram, TV Azteca Honduras confirmó la muerte de la chef Sandra Díaz del Valle.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de la experta en cocina, pero los internautas recordaron que perdió la vida el mismo día de su cumpleaños





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