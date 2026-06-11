Chef Sandra Díaz del Valle, famosa ex conductora de 'Venga La Alegría', murió a los 46 años

La chef Sandra Díaz del Valle, famosa ex conductora de 'Venga La Alegría', falleció a los 46 años, confirmando la noticia en las redes sociales de TV Azteca Honduras, donde Sandra Díaz del Valle era titular de la sección de cocina del matutino 'Venga La Alegría'. Hasta el momento se desconocen las causas del repentino fallecimiento de la presentadora de televisión.

La mañana de este jueves 11 de junio la industria del entretenimiento se vistió de luto después de que se confirmara la muerte de la chef Sandra Díaz del Valle, conductora del programa matutino ' Venga La Alegría ', transmitido por la señal de TV Azteca Honduras.

Por medio de sus redes sociales, TV Azteca Honduras compartió un desgarrador mensaje confirmando la muerte de la experta en cocina y conductora de televisión, la chef Sandra Díaz del Valle. La presentadora murió el mismo día en el que celebró su cumpleaños número 46





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