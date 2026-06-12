Chequia cae ante Corea del Sur y Koubek rompe récord de edad en Mundiales

El seleccionador checo Miroslav Koubek se convierte en el entrenador más longevo en dirigir un partido de Copa del Mundo, superando a Otto Rehhagel, tras la derrota de su equipo 2-1 frente a Corea del Sur en el Mundial 2026.

El seleccionador de la República Checa, Miroslav Koubek , compareció ante los medios tras la derrota de su equipo por 2-1 ante Corea del Sur en su debut en el Mundial 2026 .

El técnico checo, visiblemente afectado por el resultado, destacó las dificultades que enfrentó su plantilla. Koubek, de 74 años, 9 meses y 10 días, se convirtió en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido de la Copa del Mundo, superando el récord que ostentaba Otto Rehhagel, quien dirigió a Grecia en Sudáfrica 2010 con 71 años, 10 meses y 4 días.

El estratega europeo señaló que las condiciones atmosféricas y la altitud fueron factores determinantes en el desarrollo del encuentro. Según sus declaraciones, el equipo sabía que enfrentar a México sería complicado debido al ambiente, pero no esperaban un rendimiento tan bajo frente a Corea del Sur. A pesar del revés, Chequia aún tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda.

El conjunto checo se ubica en el tercer lugar del Grupo A, solo por delante de Sudáfrica, que ocupa el último puesto. La diferencia de goles es el factor que separa a ambos equipos, por lo que el próximo partido será crucial. El Grupo A reanudará la acción el jueves 18 de junio, cuando Chequia se enfrente a Sudáfrica en el Estadio Atlanta. Una victoria sería indispensable para mantener vivas las esperanzas de avanzar a octavos de final.

Koubek se mostró optimista sobre las posibilidades de su equipo, aunque reconoció que deben mejorar aspectos tácticos y físicos. El récord de edad de Koubek ha sido uno de los temas más comentados del torneo. Con más de siete décadas de vida, el checo demuestra que la experiencia es un activo invaluable en el fútbol. Su trayectoria incluye múltiples títulos de liga y una profunda comprensión del juego.

Los aficionados checos esperan que el equipo pueda sobreponerse a este revés inicial y lograr un resultado positivo en el próximo encuentro. La historia de los Mundiales está llena de equipos que comenzaron perdiendo y lograron clasificarse, y Chequia buscará repetir esa hazaña. Koubek finalizó su comparecencia instando a la unidad y al trabajo duro. La afición confía en que el veterano entrenador pueda guiar al equipo hacia adelante, a pesar de la adversidad.

El camino sigue abierto y todo dependerá del desempeño en los próximos partidos





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