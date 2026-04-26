Chernóbil: De Zona de Exclusión a Reserva Natural y el Impacto de la Guerra

Cuarenta años después del desastre nuclear, Chernóbil se ha convertido en un refugio para la vida silvestre, pero la invasión rusa amenaza este inesperado renacimiento natural.

El 26 de abril se cumplen 40 años de la explosión en el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil ( Ucrania ), un evento que provocó la mayor liberación de material radiactivo al medio ambiente en la historia.

Inicialmente, se predijo que la zona afectada se convertiría en un páramo inhabitable durante milenios, una idea que persiste en la memoria colectiva. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser sorprendentemente diferente. Cuatro décadas después, Chernóbil se ha transformado en una de las reservas naturales más importantes de Europa, abarcando una superficie de más de 4500 kilómetros cuadrados, superando en extensión a muchos parques nacionales del continente.

La casi total ausencia de actividad humana ha permitido que la naturaleza recupere su espacio. Investigaciones realizadas por científicos ucranianos e internacionales revelan una diversidad y abundancia de fauna excepcionales en la zona. Chernóbil alberga ahora la mayor densidad de lobos de toda Europa, y el oso pardo, que había sido cazado hasta su extinción local, ha regresado a sus bosques.

La zona también es hogar de linces boreales, castores, nutrias, urogallos, cigüeñas negras, pigargos y más de 200 especies de aves, muchas de ellas en peligro de extinción a nivel continental. Un caso particularmente notable es el de los caballos de Przewalski, una especie rescatada de la extinción con tan solo doce ejemplares, que ahora cuenta con una de las poblaciones naturales más grandes del mundo en el área de Chernóbil.

Desde su reintroducción en 1998, su población se ha multiplicado por siete, y los caballos no muestran signos de problemas de salud, incluso habitando el llamado 'bosque rojo', una de las zonas más contaminadas inicialmente. El territorio está experimentando una profunda transformación ambiental. Los campos de cultivo han sido reemplazados por bosques, y la superficie forestal se ha duplicado desde el accidente.

Como resultado, las especies que dependían de la agricultura, como golondrinas, aguiluchos y cernícalos, han disminuido en número, mientras que las especies forestales, como pigargos, águilas moteadas y alcotanes, han prosperado. Estos cambios son impulsados por la dinámica ecológica, no por la radiación en sí misma. Desde 2016, se han llevado a cabo investigaciones en Chernóbil para evaluar el estado de la naturaleza en la Zona de Exclusión.

A través de campañas de muestreo y análisis de laboratorio, se ha examinado la salud de diversos organismos, desde bacterias hasta vertebrados. Un enfoque importante ha sido el estudio de anfibios, como la rana de San Antonio Oriental (Hyla orientalis). Los resultados indican que estas ranas no presentan diferencias significativas en indicadores de salud o edad en comparación con poblaciones de otras áreas de Ucrania no contaminadas, sugiriendo que los niveles actuales de radiación no afectan su bienestar.

De hecho, se han observado ejemplos de adaptación y evolución rápida en estas ranas, con los individuos que habitan en zonas más contaminadas mostrando una pigmentación más oscura, posiblemente como un mecanismo de protección contra la radiación. La situación en Chernóbil se vio drásticamente alterada en febrero de 2022 con el inicio de la invasión rusa de Ucrania, que se inició a través de la Zona de Exclusión.

Además del sufrimiento humano, la guerra ha tenido un impacto devastador en el ecosistema. Varios técnicos que dedicaban su vida al estudio de la naturaleza de la zona han perdido la vida. La actividad militar en la frontera con Bielorrusia ha aumentado significativamente, y la frontera, antes permeable, ha sido parcialmente cerrada, interrumpiendo los movimientos naturales de la fauna. Puentes han sido destruidos, dificultando el acceso a la parte oriental de la Zona de Exclusión.

Se estima que alrededor de 22 000 hectáreas de terreno se quemaron durante la invasión, y varios caballos de Przewalski murieron al pisar minas. El impacto total de la actividad humana intensificada en la fauna aún está por evaluarse.

Además, gran parte de la infraestructura de investigación en la Zona de Exclusión fue destruida o saqueada durante la ocupación rusa, con la pérdida o daño de vehículos, ordenadores y equipos científicos. La investigación internacional en la zona se ha suspendido casi por completo, lo que representa una grave amenaza para la continuidad del monitoreo y la comprensión de este singular ecosistema





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