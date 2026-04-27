Chery International acelera su estrategia de producción local para consolidar su presencia global

El Grupo automotriz chino Chery International refuerza su expansión global mediante la producción local de vehículos en mercados clave como México, España y Sudáfrica. Con más de 30 centros de producción en el mundo, la compañía busca reducir costos, generar empleos y adaptarse a regulaciones locales, consolidándose como líder en movilidad sostenible.

Beijing, China. El Grupo automotriz chino Chery International ha destacado su estrategia de globalización , centrada en la producción local de vehículos para reducir costos logísticos y tiempos de entrega, con México como un punto clave de manufactura.

Zhang Guibin, presidente de Chery International, explicó durante el Salón del Automóvil de Beijing (Auto China 2026) y la Reunión con distribuidores globales que la compañía, dueña de marcas como Chery, Omoda, Jaecoo, Lepas, Exeed e iCar, busca consolidar su presencia internacional mediante la producción local. Chery, conocida como Chirey en mercados como México, se ha posicionado como la principal exportadora de autos desde China, pero ahora apuesta por un modelo de manufactura descentralizada para fortalecer su competitividad.

La estrategia 'Chery+ World' se enfoca en la sostenibilidad y la producción local para generar confianza en los consumidores. La empresa ha adquirido fábricas antiguas o establecido alianzas para impulsar la manufactura local, como en la Zona Franca de Barcelona, España, donde operará en las ex instalaciones de Nissan, y en Sudáfrica, donde compró una planta de Nissan en Rosslyn para iniciar producción a fines de 2027.

En México, Chirey está interesada en adquirir la fábrica de Nissan en Aguascalientes, aunque aún no se ha concretado. Según Zhang Guibin, Chery ha invertido en más de 30 centros de producción en el mundo, incluyendo México, Brasil, España, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, con el objetivo de integrarse en la investigación y desarrollo local, apoyar empleos y contribuir al desarrollo económico.

El CEO destacó que la compañía busca crear un ecosistema de movilidad más verde, seguro e inteligente, con inversiones en electrificación, tecnología de baterías y infraestructura de carga. Este enfoque de producción local es clave para adaptarse a los cambios arancelarios y regulatorios, consolidando a Chery como un 'ciudadano global' arraigado en las comunidades donde opera.

La marca se ha vuelto más popular, pero ahora busca ser una 'gran familia' de marcas unidas bajo una misma visión de innovación y sostenibilidad





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