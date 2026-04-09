Chicharito Hernández se une a Fox Sports como comentarista para el Mundial 2026

Javier 'Chicharito' Hernández, máximo goleador de la Selección Mexicana, inicia una nueva etapa en su carrera como comentarista de Fox Sports para la Copa del Mundo 2026, dejando atrás su etapa como jugador profesional.

La expectación ha llegado a su fin. Este jueves 9 de abril, el máximo goleador de la Selección Mexicana , Javier 'Chicharito' Hernández, anunció su nueva faceta al ser confirmado como comentarista para la cadena Fox Sports Estados Unidos, específicamente para la Copa del Mundo 2026.

Después de su salida de las Chivas de Guadalajara, marcando el final de su segunda etapa como jugador, Javier 'Chicharito' Hernández no regresó al fútbol profesional, optando ahora por una nueva aventura como analista durante la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. Esta decisión marca un giro significativo en su carrera, pasando del terreno de juego al análisis y la transmisión, manteniendo así su conexión con el deporte que le dio renombre a nivel mundial.\La noticia de su incorporación a Fox Sports fue compartida la mañana del 9 de abril, con la cadena deportiva publicando un mensaje de bienvenida a Javier 'Chicharito' Hernández como su fichaje estrella para la Copa del Mundo 2026. El anuncio, acompañado de una fotografía del ex futbolista, recordaba su impresionante trayectoria como máximo goleador de la Selección Mexicana y destacaba su rol como analista durante los partidos del torneo. Fox Sports celebró la llegada de Hernández, resaltando su importancia para el equipo de transmisión de la que será “la Copa Mundial de la FIFA más importante de la historia”. La incorporación de 'Chicharito' al equipo de transmisión promete una cobertura enriquecedora y llena de perspectiva, gracias a su experiencia como jugador y su conocimiento del fútbol mexicano e internacional. Los aficionados y seguidores del fútbol esperan con ansias sus comentarios y análisis, que seguramente aportarán una visión única y valiosa sobre el desarrollo del torneo.\La trayectoria de Javier 'Chicharito' Hernández es extensa y notable. A lo largo de su carrera, el delantero mexicano jugó en clubes de renombre mundial, incluyendo las Chivas de Guadalajara, el Manchester United, el Real Madrid, el Bayer Leverkusen, el West Ham United, el Sevilla y el LA Galaxy. Su presencia en la Selección Mexicana fue fundamental, participando en las Copas del Mundo de 2010, 2014 y 2018. Su habilidad para marcar goles y su dedicación al fútbol lo convirtieron en un ícono para los aficionados mexicanos y en un referente para las futuras generaciones de futbolistas. Ahora, al unirse a Fox Sports como comentarista, 'Chicharito' Hernández lleva su pasión y conocimiento del deporte a una nueva plataforma, ofreciendo a la audiencia una perspectiva privilegiada sobre la Copa del Mundo 2026 y continuando su legado en el mundo del fútbol, esta vez desde la cabina de transmisión. Su transición hacia el análisis deportivo es una clara muestra de su versatilidad y de su compromiso con el fútbol, demostrando que su influencia en el deporte no se limita al terreno de juego





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