Chicharito Hernández Sorprende con Respuesta a Fan y se Prepara para Ser Analista en Mundial 2026

El exjugador de Chivas, Javier ‘Chicharito’ Hernández, incursiona en redes sociales con una broma y anuncia su rol como analista para FOX Sports en la Copa del Mundo 2026, marcando un nuevo capítulo en su carrera.

El reconocido futbolista mexicano Javier Hernández, conocido popularmente como el ‘Chicharito’, ha diversificado su presencia en el ámbito digital tras su reciente salida del Club Deportivo Guadalajara (Chivas). En los últimos meses, el exdelantero del Rebaño Sagrado ha ganado notoriedad por su actividad en redes sociales , especialmente en Instagram, donde recientemente generó revuelo con una peculiar respuesta a un seguidor.

Un fanático le consultó a través de un comentario: “¿De cuál shampoo usas, mi chicha?”. Hernández, en un tono que sorprendió a muchos para una figura pública, replicó: “Pregúntale a tu jefa”. A pesar de la inesperada contestación, el propio ‘Chicharito’ aclaró el contexto en la descripción de su publicación, añadiendo: “Dime que era mexicano, sin decirme que eres mexicano (una broma con todo respeto)”. La mayoría de los internautas reaccionaron con humor ante el comentario, dejando emojis de risa en la publicación, lo que sugiere que la mayoría entendió el tono jocoso de la anécdota. El futuro profesional de Javier Hernández en el balompié se tornó incierto después de su desempeño con Chivas, donde sus actuaciones no lograron convencer a otros equipos para asegurar su continuidad en el circuito profesional. Ante esta situación, el futbolista tomó la decisión de reorientar su carrera hacia el análisis deportivo. Se ha anunciado que ‘Chicharito’ Hernández se unirá a la cadena FOX Sports como analista, colaborando durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Esta nueva faceta le permitirá vivir su cuarta cita mundialista, esta vez desde una perspectiva diferente, detrás de los micrófonos y compartiendo su experiencia y conocimiento del juego con la audiencia. Su última participación como jugador en un Mundial fue en Rusia 2018, integrando el equipo dirigido por Ricardo Osorio, y anotó su último gol en esta competición contra Corea del Sur durante la fase de grupos. La FIFA se encuentra ultimando los preparativos para la edición de 2026 de la Copa del Mundo, que será la primera en contar con la participación de 48 selecciones y la tercera que tendrá a México como sede compartida. Los equipos de todo el mundo ya se preparan para viajar a Norteamérica el próximo verano para disputar este prestigioso torneo. La inauguración del Mundial 2026 está programada para el 11 de junio, con el partido inaugural entre la Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica, que tendrá lugar en el icónico Estadio Azteca. La gran final de la Copa del Mundo, evento en el que podríamos ver a ‘Chicharito’ Hernández desplegar su faceta de analista, se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, marcando el cierre de una competición que promete ser histórica y emocionante para aficionados y participantes por igual





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