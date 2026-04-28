Chihuahua lidera exportaciones de tecnología en México con crecimiento récord en 2025

En 2025, Chihuahua se convirtió en el estado con mayores exportaciones de equipo de cómputo y electrónicos en México, alcanzando 65,701 millones de dólares. Jalisco y Baja California le siguieron con crecimientos significativos. El informe de BBVA Research destaca el impacto del nearshoring y la IA en este sector, posicionando a México como segundo proveedor de EE.UU. en tecnología.

En el año 2025, Chihuahua se consolidó como el estado líder en exportaciones de equipo de cómputo, comunicación y componentes electrónicos en México, alcanzando un récord de 65,701 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual del 93.4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este logro posicionó a la entidad como un referente en la industria tecnológica del país, superando a otros estados clave como Jalisco, que registró exportaciones por 37,864 millones de dólares con un aumento del 124.1%, y Baja California, que cerró el año con 17,972 millones de dólares, un incremento del 4.9% respecto al 2024. A nivel nacional, las exportaciones mexicanas crecieron un 7.6% anual, sumando 664,800 millones de dólares, mientras que las ventas manufactureras avanzaron un 9.8%, representando el 91.7% del total de mercancías exportadas, de acuerdo con el informe Situación Regional Sectorial.

Primer semestre 2026 de BBVA Research. El sector de fabricación de equipo de computación cerró el año con 1,451.2 millones de dólares en exportaciones, marcando un crecimiento del 15.3% anual. Este impulso se atribuye a cambios en el comercio global iniciados en 2018 durante la primera administración de Trump, la pandemia de Covid-19 y el fenómeno del nearshoring, que reconfiguraron las cadenas de suministro en Estados Unidos, destacando al sector de equipos de computación como uno de los más dinámicos.

La expansión reciente de la inteligencia artificial (IA) ha sido un factor clave en este crecimiento, según el informe. La apuesta de Estados Unidos se centra en semiconductores avanzados, centros de datos y desarrollo de software especializado, lo que ha elevado la demanda global de componentes electrónicos, equipos de cómputo y dispositivos de conectividad, profundizando la integración productiva en América del Norte.

Esto ha posicionado a México como el segundo proveedor de Estados Unidos en este sector, solo detrás de Taiwán. La clusterización industrial en estados como Baja California, Chihuahua y Jalisco, que concentran la mayoría de las unidades económicas en la industria de la computación y electrónicos, responde a factores como la proximidad geográfica a Estados Unidos, que reduce costos logísticos, la presencia histórica de la industria electrónica, la infraestructura industrial y el capital humano especializado.

Aunque México participa activamente en la cadena de valor de la IA, su rol principal es como plataforma de ensamblaje y exportación hacia Norteamérica, con una alta integración con Asia, de donde provienen los insumos y componentes. Sin embargo, el dinamismo exportador contrasta con una limitada adopción interna de tecnologías de IA, que aún no se ha extendido como herramienta productiva transversal en la economía doméstica.

Cerrar esta brecha representa el principal reto y oportunidad para que el país transite de un rol de proveedor a uno de mayor valor agregado, basado en productividad e innovación. La saturación de la capacidad productiva en sectores tradicionales representa una oportunidad para acelerar proyectos como los Polos de Desarrollo Económico del Plan México, en particular los de Puerta Logística en Guanajuato y San Jerónimo en Chihuahua





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chihuahua Exportaciones Tecnología Nearshoring Inteligencia Artificial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Claudia Sheinbaum anuncia una inversión de 41.8 mmdp para obras de infraestructura en HidalgoPara reconstrucción por lluvias de 2025, 4.9 mil mdp

Read more »

Se incrementa el miedo en principales ciudades de BCSSienten mayor temor que en 2025

Read more »

UICN suma 48 nuevos miembros y renueva liderazgo para 2025-2029La UICN arrancó su nuevo mandato 2025-2029 con 48 nuevos miembros, nuevos nombramientos y la aprobación de su plan de trabajo 2026 para fortalecer la agenda global de conservación.

Read more »

Estados Unidos habría revocado visa a Rubén Rocha Moya en 2025, revela Los Angeles TimesRubén Rocha Moya habría perdido su visa de EU en 2025, según reporte que vincula la medida a acciones anticorrupción

Read more »

Motociclistas Lideran Muertes Viales en CDMX en 2025: 50% de las VíctimasNoticias de México y el mundo

Read more »

¿Cuántos Consejos Técnicos, puentes y descansos oficiales restan al Ciclo Escolar 2025De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP, el último día de clases del actual ciclo escolar es el miércoles 15 de julio de 2026.

Read more »