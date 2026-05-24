Chihuahua montando circo a Mariana Campos, mientras Sinaloa lucha por tiempo para imputados

El régimen chihuahuense está organizando un espectáculo para hacer comparecer a la gobernadora Maru Campos, mientras que en Sinaloa hay maniobras para que los imputados den tiempo.

Es tan evidente la intención del régimen de hacer del caso de los agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua una cortina de humo frente al escándalo del gobernador Rubén Rocha, que la FGR anunció, en un mismo tuit, que citará a declarar tanto a la gobernadora Maru Campos como a los diez sinaloenses imputados por la justicia americana.

Como si fueran el mismo caso y como si además fuera equiparable un gobernador defenestrado por colusión criminal con una mandataria que ha dado la cara y transparentado la irregularidad que cometió su equipo de trabajo en el marco del combate dedicado al crimen organizado. Mientras en Sinaloa el régimen ha cerrado filas para que los imputados ganen tiempo, en Chihuahua están montando un circo a todas prisas: Primero, el absurdo intento de hacerla comparecer en el Senado; luego, la fallida marcha de MORENA; ahora, el citatorio para mediatizar el testimonio de la gobernadora.

Judicialmente, imputarla es casi imposible: como suele ocurrir en operaciones encubiertas, los contactos de la CIA estaban a nivel operativo, no político. Y aquí la verdadera razón del espectáculo: ir al fondo significaría abrir una caja de Pandora que podría salpicar al mismo gobierno federal. Hablemos de las preguntas incómodas que no están contestando: 1.

¿Cómo es posible que entraran y se movieran agentes de la CIA sin que nadie en el Gabinete de Seguridad Nacional se diera por enterado? 2. ¿Cómo incluso se trasladaban con armas si la Ley de Seguridad Nacional exige autorización de la Defensa? 3. Existe la versión del periodista Luis Chaparro de que esa unidad de agentes operaba desde el consulado de Monterrey y que incluso participaron en el operativo para la eliminación de "El Mencho" en Jalisco.

¿Esa participación fue autorizada? : ¿En qué otros operativos aportaron información y a qué autoridades? ¿A quién tendrían que pedirle más explicaciones es a Washington? 4. Habría que citar al cónsul de Monterrey, al de Ciudad Juárez —que recuperó los cuerpos— e incluso requerir por vía diplomática información al embajador Ronald Johnson, que, por cierto, no es ningún extraño de este tipo de temas: era oficial superior de operaciones en la CIA. 5.

Si se concluyera que esos agentes operaban ilegalmente con favores a funcionarios de Chihuahua y de otros gobiernos, estaríamos hablando de cohecho, y la propia Ley de Seguridad Nacional obligaría a suspender la cooperación bilateral en seguridad con Estados Unidos y expulsar a todos sus agentes. ¿Ahora aplicarán la ley frente a Trump, cuando antes le ofrendaban presos mexicanos de forma ilegal? ¿O, a diferencia de con Maru Campos, ahí la ley ya no es la ley? La respuesta la conocemos. El doble rasero es ya grotesco





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chihuahua Mariana Campos Circuito De Humo Imputados Operaciones Encubiertas Ley De Seguridad Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rocha vs Maru, el silencio de Sinaloa y el ruido de ChihuahuaA Rocha no lo abandonaron con un comunicado. Lo abandonaron cuando nadie lo volvió a mencionar. Y en política, el silencio es la forma más cobarde de traicionar.

Read more »

Fiscalía a Maru Campos por sospechas de colaboración con tareas de inteligencia extranjeras en ChihuahuaLa gobernadora panista Maru Campos ha sido convocada al Palacio de Gobierno de Chihuahua para la entrega de la citatoria correspondiente al desmantelamiento de un laboratorio ilícito en Sierra Tarahumara. Durante el encuentro, la mandataria negó las acusaciones de permitir operaciones extranjeras sin autorización federal y aseguró que acudirá al tribunal programado para el próximo miércoles ante autoridades federales.

Read more »

FGR cita a comparecer a la gobernadora de Chihuahua Maru Campos por investigación federalEl requerimiento formal quedó fijado para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas, momento en el que la mandataria estatal deberá atender el llamado de la autoridad judicial

Read more »

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, recibe citatorio de Fiscalía General de la RepúblicaMaru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, recibió a manera directa el citatorio formulado por la Fiscalía General de la República, en el marco de una carpeta de investigación federal. La acción del órgano acusador es considerada por Campos como violatoria de la Constitución y la soberanía del estado, y como persecusión política ordenada desde Palacio Nacional.

Read more »