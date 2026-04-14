China denuncia el bloqueo de EEUU a puertos iraníes como peligroso e irresponsable

China critica duramente el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos a Irán, calificándolo de acción peligrosa que agrava las tensiones en la región y socava el alto al fuego. La medida de Washington se produce tras el fracaso de las negociaciones y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

China calificó este martes de 'peligroso e irresponsable' el bloqueo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes, tras las amenazas del presidente Donald Trump de atacar cualquier embarcación que intente salir o acercarse a la zona. Trump ordenó el bloqueo de barcos que entrasen o saliesen de puertos iraníes y de las áreas costeras del Golfo Pérsico, después de que las negociaciones con Teherán, celebradas el pasado fin de semana en Pakistán, finalizaran sin acuerdo.

La medida entró en vigor a las 14:00 GMT del lunes, a pesar de que Washington y Teherán habían acordado un cese al fuego de dos semanas días antes. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, durante una rueda de prensa, afirmó que Estados Unidos había incrementado su despliegue militar y emprendido una acción de bloqueo selectivo que solo agravaría las tensiones, socavaría el ya inestable acuerdo de alto al fuego y, por consiguiente, pondría en peligro la seguridad en el tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz.

Irán, en respuesta a la situación, ya había procedido al cierre del estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el transporte de hidrocarburos, permitiendo únicamente el paso de buques que operasen para países considerados aliados de Teherán, como China. Los analistas internacionales señalan que el bloqueo impuesto por Trump tiene como objetivo principal privar a Irán de una significativa fuente de ingresos, al mismo tiempo que presiona a Pekín, el mayor comprador de petróleo iraní, para que inste a Teherán a reabrir el estrecho. Antes del inicio de la escalada de tensiones, aproximadamente el 20% de los hidrocarburos consumidos a nivel global transitaban por esta crucial ruta marítima.

La decisión de Estados Unidos de imponer este bloqueo ha suscitado fuertes críticas a nivel internacional, temiéndose un aumento de la inestabilidad en la región y un posible deterioro de las relaciones diplomáticas entre las potencias mundiales. La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de los acontecimientos, con la esperanza de que se puedan encontrar soluciones pacíficas que eviten una mayor escalada de la violencia y protejan el suministro global de energía.

El gobierno chino ha reiterado su llamamiento al diálogo y a la moderación, instando a todas las partes involucradas a buscar una solución diplomática que respete los intereses de todos los actores. La postura de China refleja su preocupación por la estabilidad regional y su dependencia del suministro de petróleo de la región. El bloqueo estadounidense no solo afecta a Irán, sino que también tiene implicaciones económicas significativas para China y otros países que dependen del comercio a través del Golfo Pérsico.

La situación actual representa un desafío diplomático complejo, con múltiples factores en juego y la posibilidad de que se produzcan nuevas tensiones en el futuro. La comunidad internacional espera que se pueda evitar una escalada del conflicto, pero la incertidumbre sigue siendo alta. La diplomacia y la negociación son clave para evitar un conflicto mayor y garantizar la estabilidad regional. La situación en el Golfo Pérsico es un recordatorio de la fragilidad de la paz y la importancia de la cooperación internacional.





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

China Estados Unidos Irán Bloqueo Estrecho De Ormuz Tensiones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Se acusan Irán y Estados Unidos del fracaso en las negociacionesDiario de circulación nacional fundado en 1984.

Read more »

Trump amenaza a China con aranceles del 50% si descubre que envía material militar a IránEl presidente de EU planteó además que si China quiere petróleo, puede enviar sus barcos a Estados Unidos para comprarles a ellos

Read more »

Trump advierte a China que tendrá 'grandes problemas' si envía armas a IránEl mandatario estadounidense tiene previsto viajar en mayo a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

Read more »

Irán y los límites del poder de Estados UnidosHoy la principal debilidad de Trump es la opinión pública estadounidense, que no quiere guerras y puede pasar la factura a los republicanos en las elecciones de medio término

Read more »

Estados Unidos inicia bloqueo naval del estrecho de Ormuz contra IránEstados Unidos implementa un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz a partir de las 8 de la mañana de hoy, tras acusar a Irán de mantener una postura inflexible sobre su programa nuclear y controlar el paso marítimo. El bloqueo afectará a buques de todas las naciones y Trump amenaza con interceptar barcos que paguen peajes a Irán y con represalias militares. También amenaza con aranceles a China si la ayuda militar a Irán es confirmada.

Read more »

“Será enviado al infierno”: Irán contraataca amenaza de Trump por bloqueo de Estados UnidosUn portavoz militar de Irán citado por medios estatales, afirmó que cualquier restricción estadounidense a los buques en aguas internacionales sería ilegal

Read more »