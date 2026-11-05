China exige recortes arancelarios para comprar agrícolas estadounidenses

El Ministerio de Comercio de China establece que la compra de 17000 millones de dólares en productos agrícolas depende de acuerdos recíprocos de reducción arancelaria con Estados Unidos.

El Ministerio de Comercio de China ha reafirmado su disposición para adquirir productos agrícolas originarios de Estados Unidos, pero ha establecido una condición fundamental que vincula directamente estas compras a la consecución de un acuerdo bilateral sobre recortes arancelarios recíprocos. Esta postura oficial fue comunicada durante una rueda de prensa regular, destacando que la negociación comercial actual no avanza hacia la adquisición de bienes sin que ambas naciones logren una convergencia en la reducción de barreras comerciales.

Detalles del Acuerdo Arancelario Propuesto

Ambas partes han presentado un paquete conjunto de recortes arancelarios que alcanza un valor total de 60000 millones de dólares, una cifra significativa que define el marco de las negociaciones actuales. Dentro de este paquete integral, se incluye un componente específico de aproximadamente 17000 millones de dólares destinado a productos agrícolas de Estados Unidos que China importó durante el año 2024, aunque es crucial señalar que este plan específico aún no se ha cerrado formalmente entre los negociadores de ambos gobiernos.

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Posiciones Oficiales y Condiciones Comerciales

Huang Ling, portavoz del Ministerio de Comercio de China, declaró expresamente en su intervención pública que Pekín espera que Estados Unidos colabore activamente para crear condiciones favorables que faciliten el comercio agrícola entre ambas potencias económicas. La estrategia propuesta por Beijing implica no solo la reducción conjunta de los aranceles tradicionales, sino también la disminución de las barreras no arancelarias y la ampliación sustancial del acceso al mercado para los productores estadounidenses.

Historial de Compras y Deficit Actual

Pekín había acordado previamente comprar anualmente 17000 millones de dólares en productos agrícolas, una cifra que se sumaba al compromiso adquirido en octubre del año pasado para adquirir soja estadounidense de manera significativa. Sin embargo, los datos muestran un desfase considerable en la ejecución de estas promesas, ya que entre enero y septiembre del año en curso solo se adquirieron otros productos agrícolas estadounidenses, como carne y maíz, por un valor total de 7200 millones de dólares según un análisis detallado realizado por Reuters.

Incertidumbre sobre los Plazos y Efectos en el Campo

Persiste una incertidumbre considerable sobre cuándo comienza a contar oficialmente el plazo del acuerdo de compra para productos distintos de la soja por valor de 17000 millones de dólares, generando confusión entre los agentes del mercado. La Casa Blanca no ha aclarado si el plazo comenzó con su anuncio de mayo o si no comenzará hasta que se hayan concretado efectivamente las reducciones arancelarias propuestas por China, lo que ha frenado la previsibilidad del comercio.

Impacto en Agricultores y Viabilidad Comercial

Las importaciones de esos productos se situaron en su nivel más bajo para este periodo desde 2019, época que marcó el pleno apogeo de la primera guerra comercial entre Estados Unidos y China, afectando directamente la rentabilidad del sector. El lento ritmo de las compras ha alimentado las dudas sobre si las importaciones aumentarán considerablemente este año, lo que se suma a la fuerte presión que sufren los agricultores estadounidenses, quienes ya se enfrentan a los elevados costos del combustible y la energía.

Requerimientos para el Futuro del Comercio

Intermediarios del mercado agrícola han indicado a Reuters que se necesitarían aranceles más bajos y garantías claras para que las compras a gran escala resulten comercialmente viables en el medio plazo, subrayando que sin esta reducción efectiva de costos, la demanda real podría no materializarse al ritmo esperado. Esta situación crea un escenario de alto riesgo para los productores que dependen de la exportación a China, obligando a las autoridades a buscar soluciones rápidas para desbloquear los volúmenes prometidos y estabilizar los ingresos del sector agropecuario estadounidense.