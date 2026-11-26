Pekín advierte a Ciudad Victoria sobre medidas unilaterales. Marcelo Ebrard y Wang Wentao establecen grupo de trabajo para el comercio bilateral.

Pekín, China. El gobierno de China emitió una advertencia formal a las autoridades de México sobre la gestión del tráfico comercial bilateral, instando a Ciudad Victoria a abordar los desajustes económicos con una perspectiva racional y objetiva. Esta solicitud llega en un momento de alta sensibilidad comercial, donde la relación entre las dos economías está bajo escrutinio global.

Advertencia Oficial sobre Medidas Defensivas

El portavoz del Ministerio de Comercio de China, He Yadong, declaró explícitamente que Pekín se opone a cualquier incremento unilateral de aranceles por parte de México. La autoridad china instó a sus socios mexicanos a utilizar las medidas de defensa comercial con extrema prudencia, buscando evitar escaladas tensiones que puedan dañar la cooperación bilateral.

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He Yadong enfatizó que la resolución de las diferencias económicas debe lograrse mediante el diálogo directo y las consultas mutuas. La declaración pública busca disuadir a las autoridades mexicanas de adoptar medidas proteccionistas agresivas que podrían alterar el flujo actual de mercancías.

Llamado a Excluir Influencias Externas

El funcionario chino hizo una referencia velada pero clara a los Estados Unidos, exhortando a México a evitar interferencias de terceros países en su política comercial. Pekín aboga por trabajar directamente con México para impulsar el comercio bilateral, sin permitir que la política exterior de Washington dicte las reglas del intercambio económico.

Esta postura refleja la estrategia de China para fortalecer sus lazos económicos en América Latina, buscando reducir la dependencia de las cadenas de suministro norteamericanas y consolidar su posición como socio comercial clave para México.

Resultados de la Undécima Reunión de Alto Nivel

La tensión diplomática se enmarca en la undécima reunión del Grupo de Alto Nivel México-China, celebrada esta semana en Pekín. Los encargados encabezaron esta jornada las negociaciones económicas, marcando un punto de inflexión en la discusión sobre la balanza comercial y los permisos de exportación.

El ministro chino de Comercio, Wang Wentao, y el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, lideraron los encuentros con el objetivo de establecer un nuevo marco de cooperación. Este evento dio seguimiento al encuentro histórico que mantuvieron los presidentes Xi Jinping y Claudia Sheinbaum el pasado 17 de noviembre en Shenzhen.

Datos del Desequilibrio Comercial Bilateral

Marcelo Ebrard presentó cifras que ilustran la asimetría en el intercambio de bienes. Estimó que las ventas de productos chinos hacia México superarán los 130,000 millones de dólares durante este año, una cifra que contrasta drásticamente con los aproximadamente 10,000 millones de dólares que representan las exportaciones mexicanas hacia el gigante asiático.

Esta gran diferencia numérica es la base principal de la preocupación expresada por Pekín. La autoridad china considera que el volumen actual de importaciones mexicanas requiere un ajuste equilibrado para asegurar la sostenibilidad de la relación económica a largo plazo.

Nuevo Grupo de Trabajo y Contexto Arancelario

Como resultado directo de las negociaciones, ambos gobiernos acordaron establecer un grupo de trabajo específico. Esta nueva instancia tendrá como misión promover el desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales entre las dos naciones.

Paralelamente, Marcelo Ebrard solicitó la aceleración de los protocolos necesarios para autorizar la exportación de diversos productos agroalimentarios mexicanos hacia China. Este trámite es crucial para que los productores mexicanos puedan acceder al mercado asiático y reducir el déficit comercial.

El contexto legal incluye la aprobación por parte de México en diciembre de 2025 de aranceles de hasta el 50 por ciento a unos 1,400 productos. Estas medidas afectan a países con los que México no mantiene tratados de libre comercio, incluyendo a China, en un contexto marcado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.