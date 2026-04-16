China presiona a Maersk y MSC para que abandonen puertos clave en Panamá

Pekín exige a las navieras europeas Maersk y MSC que dejen la gestión temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá, tras la anulación de la concesión a CK Hutchison, en un movimiento que eleva las tensiones geopolíticas y busca asegurar las cadenas de suministro chinas.

Pekín ha presionado a las gigantes navieras europeas Maersk y MSC para que abandonen de inmediato la gestión de los puertos panameños de Balboa y Cristóbal, cuyas operaciones les fueron encomendadas temporalmente por el país centroamericano tras la anulación de la concesión a la hongkonesa CK Hutchison. Esta exigencia, reportada por el Financial Times citando fuentes anónimas, emana de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), el principal órgano de planificación económica de China .

Según los informes, altos directivos de Maersk, cuya filial APM Terminals operará el puerto de Balboa (Pacífico) durante 18 meses, y de MSC, matriz de TIL que gestionará Cristóbal (Atlántico), fueron convocados por funcionarios de la CNDR el mes pasado. Las navieras argumentan que estas concesiones provisionales son cruciales para mantener el flujo del comercio a través del Canal de Panamá. Una de las fuentes citadas por el FT sugirió que, de retirarse las empresas europeas, la gestión de ambos puertos podría recaer en firmas estadounidenses, un escenario que Pekín considera aún menos deseable.

El consejero delegado de Maersk, Vincent Clerc, asistió a una reunión con dirigentes de la CNDR en Pekín el 20 de marzo, mientras que el presidente de MSC, Diego Aponte, ha mantenido comunicaciones escritas. La CNDR habría instado a las navieras a no participar en actividades ilegales que perjudiquen a empresas chinas y a respetar la ética comercial y las leyes internacionales. El Financial Times interpreta estas directrices como una clara señal de que China está intensificando su uso de influencia sobre compañías extranjeras en asuntos estratégicos, especialmente aquellos relacionados con la seguridad de sus cadenas de suministro.

Las tensiones geopolíticas en torno al Canal de Panamá se han incrementado. El mismo día que la CNDR cursó su exigencia a Maersk y MSC, el Ministerio de Transportes chino también reclamó a ambas navieras la protección de sus cadenas de suministro frente a las disrupciones provocadas por la guerra en Irán. La situación se complica además por la decisión del Tribunal Supremo panameño a finales de enero, que retiró la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, y la entregó temporalmente a APM Terminales y TIL por un máximo de 18 meses mientras se licita una nueva concesión. Esta decisión inapelable se produjo en un contexto de presiones por parte de Estados Unidos a Panamá para limitar la supuesta influencia china en la vía interoceánica.

Por su parte, Pekín había impedido que CK Hutchison vendiera su participación a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, exigiendo, según algunas informaciones, una participación mayoritaria para la naviera estatal china Cosco. En respuesta a la anulación de la concesión, PPC ha iniciado procesos de arbitraje internacional valorados en más de 2 mil millones de dólares, argumentando una toma ilegal de los puertos. China, además, amenazó a Panamá con un elevado precio si no revertía el fallo, y ha intensificado los controles sobre buques panameños en sus muelles. Recientemente, las autoridades chinas han aprobado nuevas normativas que les permiten tomar represalias contra medidas adoptadas fuera de su territorio que afecten sus intereses, añadiendo una capa más de complejidad a esta disputa comercial y geopolítica





Milenio / 🏆 9. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Panamá China Maersk MSC Canal De Panamá

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rusia está dispuesta a ayudar a China en materia energética antes de la visita de PutinRusia está ⁠dispuesta a aumentar el suministro energético a China antes de ⁠la visita prevista del presidente Vladimir Putin, según informaron este miércoles las agencias de noticias ‌rusas.

Read more »

Trump afirma que China frenará envío de armas a Irán y lanza advertencia militarEl mandatario estadounidense destacó el papel de su país en el control del estrecho de Ormuz y advirtió sobre su capacidad militar

Read more »

'Pierde grasa y gana carne', la curiosa campaña contra la obesidad en ChinaSe trata de una de las iniciativas que están surgiendo con el apoyo de las autoridades para frenar el avance del sobrepeso y la obesidad en China.

Read more »

Así han evolucionado las transferencias de armas de China a Irán por décadasChina ha negado las afirmaciones de los servicios de inteligencia de EU de que podría haber enviado armas a Irán. En los últimos años, China ha apoyado a Irán con piezas de doble uso

Read more »

El bloqueo de Trump al estrecho de Ormuz puede poner en riesgo la relación con ChinaEl reto más reciente al que se enfrenta el presidente Trump es cómo evitar que el conflicto con Irán haga tambalear la incipiente distensión con China

Read more »

China afirma que apoyará 'con firmeza' a Cuba ante presión de EUReiteró su apoyo defendiendo su soberanía en medio de la crisis energética de Cuba

Read more »