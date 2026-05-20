China's new manufacturing partner in Mexico is making a significant impact.

The Chinese manufacturer, which has been operating in the Mexican market since December 2022, is making a significant impact, particularly in the sales of electric and hybrid vehicles.

Mexico , desde su llegada en diciembre de 2022 al mercado, se ha consolidado como un fabricante de confianza en el sector automovilístico. En un plazo relativamente corto, estas instalaciones han implementado detalles en madera clara o aluminio, así como pantallas con gran formato para proyectar las campañas de movilidad sustentable y los beneficios de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

Además, está trabajando en México para acercarse aún más a la gente mediante una estrategia integral de promoción y experiencias exclusivas, especialmente enfocadas en los aficionados, clientes y propietarios de sus vehículos. Durante el campeonato de México Racing Cup, se realizarán pruebas de manejo dentro del propio circuito, creando una experiencia única que une la tecnología y el desempeño de la marca con la emoción de la pista





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