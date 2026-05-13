China sigue expandiéndose en México, con participación en el mercado de los vehículos de manufactura china en 23% y marcas como BYD y MG en el top 10

La fiebre china en el mercado de la automoción arrancó hace unos años y continúa extendiéndose con fuerza. La participación de vehículos de manufactura china en las ventas nacionales sigue creciendo en México, y a pesar de los aranceles en segundo lugar, se asienta en el top 10 gracias a marcas como BYD y MG.

Pese a los aranceles del 50% que se cobran a buena parte de los automóviles que México importa desde China, la cobertura de vehículos de manufactura china en las ventas nacionales creció 3.9 puntos porcentuales durante el primer cuatrimestre del 2026, alcanzando 23% del total de la comercialización en el mercado mexicano, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

No obstante, si se adicionan las marcas como GAC, BYD o Chirey, que no reportan al Inegi, la participación asciende a 28% del total de las ventas. Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dijo que al acotarse a las marcas de origen puramente chino que reportan, la participación fue de 11.4%, aunque al sumar la participación de las armadoras de aquel país que no detallan su información al Inegi, tal porcentaje se incrementa a 17 por ciento.

La participación en el mercado mexicano de las empresas de origen chino forma parte de la expansión que han tenido a nivel internacional, estando hoy en día presentes en prácticamente todos los mercados con excepción de Estados Unidos de manera directa. Durante el primer cuatrimestre del 2025, las marcas automotrices de origen chino mostraban una ligera caída de 2.5%, mientras que en el mismo lapso (enero a abril) del presente año se observa un repunte de 22%, derivado del aumento de marcas como Geely, Changan, MG y Jetour Soueast.

Al considerar todas las marcas del mercado (incluyendo las que no reportan al Inegi), ya figuran dos marcas chinas en el top 10. La primera es BYD, en el octavo sitio, con 21,368 unidades comercializadas; le sigue MG, con 18,760; Geely está cerca del top, con ventas por 14,788 unidades. Categoría: Economia y negocio





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