El Gobierno taiwanés ha mostrado interés en mantener una conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la continuidad de la cooperación militar y la adquisición de armamento para reforzar la seguridad en el estrecho de Taiwán. Sin embargo, las autoridades de China han arremetido contra el Gobierno estadounidense tras las palabras del presidente de Estados Unidos, criticando duramente posibles ventas de armas al territorio y pidiendo a Estados Unidos que gestione la cuestión con la mayor prudencia.

El Gobierno taiwanés señaló que, en caso de concretarse el contacto, buscará abordar con Washington la continuidad de la cooperación militar y la adquisición de armamento para reforzar la seguridad en el estrecho.

Las autoridades de China arremetieron este jueves contra el Gobierno estadounidense tras las palabras del presidente de Estados Unidos, lo que provocaría un aumento de la tensión entre Washington y Pekín, que considera a la isla una provincia más bajo su soberanía. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, indicó durante una rueda de prensa que el país entre Estados Unidos y la región china de Taiwán" al tiempo que criticó duramente posibles ventas de armas al territorio.

Así, criticó duramente las palabras de Trump sobre este asunto y pidió a Estados Unidos alcanzados entre las partes en el pasado y durante la cumbre entre" gestionar esta cuestión con la mayor prudencia, evitando dar señales erróneas a las fuerzas separatistas e independentistas de Taiwán", así como "adoptar medidas concretas para salvaguardar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y generar un momento de desarrollo estable en el marco de las relaciones entre China y Estados Unidos.

Sus palabras llegan después de que el propio Lai se mostrara abierto a mantener dicha conversación ante la posibilidad de una llamada telefónica con Trump, una llamada que carece de precedentes en años por parte de un presidente estadounidense y que supondría un giro en las relaciones diplomáticas entre las partes. Afirmó Trump, que insistió en que su intención es "hablar con todo el mundo".

"Vamos a trabajar sobre el problema de Taiwán. Tenemos esto entre manos", aseveró, si bien de momento no hay detalles sobre cuándo o si finalmente tendrá lugar esa llamada telefónica. En respuesta, Lai afirmó en declaraciones a la prensa que "si existe la posibilidad de hablar con Trump para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", según informaciones de la agencia taiwanesa de noticias" es esencial para la seguridad global y la prosperidad.

"El Gobierno taiwanés mantiene el 'statu quo' sin arrogancia, y es un guardián de la paz y la estabilidad en la zona. China es el que rompe con todo esto", sostuvo





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