China y Estados Unidos están reforzando sus armas de guerra económica

China y Estados Unidos han estado escalando sus acciones económicas de guerra a lo largo del tiempo, lo que ha generado preocupación en el mundo global. Cuando Trump llevó a cabo una serie de sanciones económicas a China en abril por sus compras de petróleo iraní, China lo replicó en respuesta y promulgó nuevas regulaciones para investigar más a las empresas y gobiernos extranjeros.

Sin embargo, Trump dijo el jueves que cree que China no ha brindado más apoyo a la postura iraní por respeto a la relación que él tiene con Xi.

Tanto China como Estados Unidos han estado reforzando sus armas de guerra económica. Cuando el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones a una refinería china en abril por comprar petróleo iraní, China ordenó a sus empresas que no las cumplieran y promulgó normas que otorgaban a las autoridades poderes para investigar a empresas y gobiernos extranjeros





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

China Estados Unidos Gobierno Económico Embargo A La Exportación De Semiconductores Presidente Xi Jinping Pequeño Acuerdo انتهاء Del Tésaro Enfriamiento De Las Relaciones Diplomáticas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gobierno de Estados Unidos revocará la ciudadanía de las personas con estas característicasSe estima que existen alrededor de 24 millones de ciudadanos naturalizados en ese país; quienes pierdan la nacionalidad podrían ser deportados de manera inmediata

Read more »

Balean vivienda de Rubén Rocha Moya tras acusaciones de narcotráfico en Estados UnidosDe acuerdo con el comunicado oficial, el inmueble se encontraba deshabitado desde hace más de una década por Rocha Moya y no se reportaron personas lesionadas.

Read more »

Estados Unidos inicia la desclasificación de documentos sobre Fenómenos Anómalos no Identificados (UAP)El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha anunciado el inicio de la desclasificación de documentos sobre los Fenómenos Anómalos no Identificados (UAP), luego de una promesa del presidente Donald Trump en febrero pasado.

Read more »

Por CIA, “Chapitos” y consulados, escala la tensión entre México y Estados UnidosRevista especializada en noticias de empresas, negocios, economía, mercados financieros, política, internacional y tecnología. Más de 50 años nos respaldan.

Read more »