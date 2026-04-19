Chivas Aplasta al Puebla 5-0 y se Afianza como Líder del Clausura 2026

Con una exhibición de poderío ofensivo, Chivas goleó al Puebla 5-0 en la Jornada 15 del Clausura 2026, consolidando su liderato y perfilándose como el máximo candidato al título.

Chivas se posiciona como el principal contendiente al título del Clausura 2026 , reafirmando su dominio en la Jornada 15 con una contundente goleada de 5-0 sobre el Puebla. Esta victoria les permite consolidar su liderato a tan solo dos fechas de concluir la fase regular del torneo. La fiesta futbolística del Rebaño Sagrado comenzó a sentirse en el minuto 19, cuando Bryan González sorprendió al guardameta poblano Ricardo Gutiérrez.

Lo que parecía ser un centro por parte del lateral, terminó convirtiéndose en un golazo tras superar al arquero y anidar el balón en la red. Los rojiblancos, lejos de conformarse, continuaron tejiendo su juego y al minuto 27, Ricardo Marín amplió la ventaja para el equipo dirigido por Gabriel Milito. El delantero mexicano apareció con precisión dentro del área, recibiendo un magnífico pase de Brian Gutiérrez desde fuera y conectando un certero cabezazo que se tradujo en el segundo gol de la noche. Con esta ventaja, el Rebaño Sagrado se fue al descanso mostrando un fútbol sólido y dominante en el Estadio Akron. La segunda mitad no disminuyó el ímpetu de Chivas. Al minuto 51, Brian Gutiérrez se sumó a la cuenta goleadora, sellando su propia anotación tras una brillante asistencia de la 'Hormiga' González, elevando a tres la diferencia en el marcador. El desempeño de Chivas en el Clausura 2026 bajo la dirección de Gabriel Milito ha sido notable, transformando al Guadalajara y posicionándolo como un fuerte candidato a obtener el primer puesto de cara a la liguilla del fútbol mexicano. La artillería rojiblanca no se detuvo y al minuto 82, Bryan González consiguió su doblete con el cuarto gol del encuentro, un desempeño que lo catapultó a una calificación de 9.0 según análisis especializados. El broche de oro lo puso Hugo Camberos, quien aprovechó una intensa presión de su equipo para recuperar el balón y, tras recibir una asistencia de Santiago Sandoval, definió con un disparo raso al poste lejano, sentenciando el marcador final. El conjunto de Milito se prepara ahora para enfrentar al Necaxa en el Estadio Victoria, un encuentro crucial para mantener su liderato, mientras que el Puebla buscará una victoria ante un Monterrey necesitado en su próximo compromiso. El impacto de Gabriel Milito en Chivas ha sido transformador. Desde su llegada, el equipo ha exhibido una identidad clara, un juego colectivo sólido y una contundencia ofensiva que los ha llevado a la cima de la tabla general. Las estadísticas hablan por sí solas, con un equipo que no solo gana partidos, sino que lo hace de manera convincente, desplegando un fútbol atractivo para sus seguidores. La goleada sobre Puebla es un reflejo de esta buena racha, una actuación que demuestra la capacidad del Rebaño Sagrado para imponer condiciones ante cualquier rival. La dupla conformada por Bryan González y Brian Gutiérrez ha sido fundamental, aportando tanto en la creación de jugadas como en la finalización, demostrando su calidad individual y su conexión en el terreno de juego. La solidez defensiva, combinada con la eficacia en ataque, consolida a Chivas como un equipo completo y preparado para afrontar las fases decisivas del campeonato. La afición rojiblanca, testigo de este renacer futbolístico, se ilusiona con la posibilidad de ver a su equipo levantar el trofeo del Clausura 2026, un objetivo que parece cada vez más cercano con este nivel de juego





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chivas Clausura 2026 Liga MX Fútbol Mexicano Gabriel Milito

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¿Quién transmite el Chivas vs Puebla de la Liga MX? Jornada 15 Canal y Horario EN VIVOChivas recibe al Puebla en la Jornada 15 del Clausura 2026; conoce los detalles del partido

Read more »

En Chivas no hacen planes de vacaciones hasta levantar el título del Clausura 2026Ricardo Marín aseguró que no piensan en descansar previo a la Liguilla y quieren llegar lejos

Read more »

Chivas no piensa en vacaciones: la mente está puesta en levantar la copa del Clausura 2026Ricardo Marín asegura que en Chivas no hay planes de descanso hasta después de la final del Clausura 2026, confiando en la plantilla para superar las posibles bajas por convocatorias mundialistas.

Read more »

Liga MX: Mazatlán vs Querétaro EN VIVO - Jornada 15 del Clausura 2026Liga MX: Mazatlán vs Querétaro EN VIVO - Jornada 15 del Clausura 2026

Read more »

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido América vs Toluca; Jornada 15 del Clausura 2026Liga MX

Read more »

Chivas vs. Puebla: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO partido Jornada 15 de Liga MX 2026 HOY?Conoce los horarios, canales en vivo y pronósticos de Chivas vs. Puebla HOY Liga MX 2026.

Read more »