Chivas busca el título en Apertura 2026 con ventaja de localía

Chivas lidera la fase regular del Apertura 2026 con una ventaja decisiva para la Liguilla. El equipo de Gabriel Milito busca romper una racha de nueve años sin campeonatos tras su clasificación anticipada.

Las Águilas de Chivas se encuentran en una posición dominante y estratégica dentro de la competencia del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Con nueve años de espera desde su último título, el equipo tapatío dirigido por el entrenador Gabriel Milito ha logrado asegurar su presencia en la ronda eliminatoria con anticipación. La entidad futbolística busca cerrar esta edición con broche de oro, aprovechando una superioridad matemática que le otorga beneficios críticos para la disputa final del campeonato nacional.

Ventajas competitivas y clasificación anticipada

Chivas garantiza recibir todos los partidos de vuelta en su estadio durante la fase de eliminación directa, lo que representa una ventaja logística y de afición significativamente poderosa. Además, el club cuenta con el criterio de desempate a su favor en caso de igualdad de puntos con otro clasificado en la tabla general. Esta situación favorable se consolida antes de que finalice la competición regular, permitiendo al cuadro que preside el Rebaño Sagrado planificar su estrategia con mayor tranquilidad y estabilidad mental.

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La clasificación definitiva de Chivas se confirma tras la penúltima jornada del torneo, situándose como uno de los cinco equipos que ya han sellado su boleto a la Fiesta Grande. Este logro destaca especialmente considerando el contexto histórico reciente del club, donde la sequía de títulos ha sido un tema recurrente para la hinchada. La posibilidad de convertirse en líderes de la fase regular añade una capa de prestigio y presión positiva sobre la plantilla actual.

Balance histórico contra rivales clasificados

El rendimiento de Chivas frente a los equipos que ya han confirmado su participación en los playoffs revela un panorama mixto pero con oportunidades claras de mejora. Ante los cuatro rivales directos que ya tienen su lugar asegurado, el saldo acumulado por las Águilas incluye dos empates y una derrota. Este historial reciente obliga al equipo a ser pragmático en sus próximos duelos, especialmente considerando que enfrentará al líder de la tabla en la fecha decisiva.

En particular, el partido contra Cruz Azul en la jornada 17, donde el Rebaño será local, se presenta como un desafío determinante para confirmar el liderazgo absoluto en la liga. Las Águilas registraron un empate 2-2 ante Club América en la jornada 9 cuando visitaron la capital, una derrota 0-2 ante Toluca en la primera fecha en terreno propio, y un empate 1-1 contra Atlas en la jornada 11 fuera de casa. Estos resultados evidencian que, aunque no ha vencido a los equipos consolidados, Chivas ha mantenido la competitividad necesaria.

Proyección de posibles rivales en playoffs

El análisis de los posibles contendientes en los puestos restantes muestra a Chivas con un historial favorable contra varios equipos con opciones matemáticas. De los nueve equipos que luchan por los últimos tres cupos, se han descartado a Puebla y San Luis debido a sus grandes distancias en la tabla y diferencias de gol desfavorables. El octavo lugar, ocupado actualmente por Pachuca con 22 puntos, marca la barrera real para los aspirantes restantes, quienes necesitan resultados extraordinarios para avanzar.

Los enfrentamientos proyectados contra los posibles clasificados muestran victorias sólidas para Chivas en varios choques clave. El equipo obtuvo una victoria 1-0 sobre Santos Laguna en la jornada 4, un empate 1-1 contra León en la jornada 16, y un empate 1-1 ante Pachuca en la jornada 6. Asimismo, logró victorias contundentes contra Tijuana (5-2 en la jornada 5), Monterrey (1-0 en la jornada 14), y Pumas (3-0 en la jornada 8), aunque sufrió una derrota 0-2 ante Querétaro en la fecha 10.

Calendario decisivo de la jornada 17

La última fecha de la fase regular, programada para finales de noviembre de 2026, contiene los enfrentamientos más relevantes para definir los puestos de privilegio. El choque estrella será el enfrentamiento entre Guadalajara y Cruz Azul, fijado para el domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas, donde se definiría al líder absoluto de la competencia. Este partido no solo afecta el estatus de Chivas, sino que también puede alterar la dinámica de otros equipos en la tabla.

Además del duelo principal, otros encuentros cruciales incluyen el partido entre Tigres y América el sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas, que podría dejar a las Águilas en la cima del torneo si se cumplen ciertas combinaciones. La jornada completa abarca partidos desde el viernes 20 de noviembre con Puebla versus San Luis, hasta el domingo 22 de noviembre con Querétaro contra Necaxa, cerrando así una etapa fundamental que determinará los emparejamientos de los cuartos de final y las semifinales del Apertura 2026.