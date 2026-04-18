Chivas busca imponerse al Puebla en el Akron y mantener su imbatibilidad como local

El Rebaño Sagrado recibe al Puebla con la firme intención de prolongar su racha invicta en casa y sumar tres puntos vitales que refuercen sus aspiraciones en el torneo. El equipo de Gabriel Milito, por su parte, buscará no ceder terreno en su lucha por el liderato de la clasificación.

El conjunto rojiblanco, con una impresionante racha de imbatibilidad en su feudo, se prepara para recibir al Puebla en el estadio Akron, un rival al que históricamente le ha sabido plantear partido y dominar. Tras un tropiezo que buscan dejar atrás, las Chivas tienen la imperiosa necesidad de reencontrarse con la victoria frente a su público. Este enfrentamiento se presenta como una oportunidad de oro para sumar tres puntos vitales, dado que se enfrentarán al penúltimo clasificado de la tabla general, una posición que no debería representar un obstáculo insalvable para el Rebaño Sagrado.

Por su parte, el equipo dirigido por Gabriel Milito, a pesar de tener su pase a la Liguilla ya asegurado, aún ostenta la posibilidad de alcanzar la cima de la clasificación. Para ello, es fundamental no ceder puntos en encuentros como este, donde la suma de tres unidades es crucial para mantener vivas sus aspiraciones de liderato. La solidez mostrada en casa por los tapatíos es un factor determinante. Con cinco victorias y un empate en lo que va del torneo, exhiben un paso perfecto como locales, y la intención es clara: extender esta racha positiva frente a La Franja.

Es importante destacar que esta fortaleza en el Akron trasciende el presente campeonato; su última derrota en Liga MX en este recinto se remonta a la Jornada 9 del Apertura 2025, ante Toluca. A lo largo de sus últimos 11 compromisos como local, han cosechado nueve triunfos y dos empates, lo que se traduce en la impresionante suma de 29 de 33 puntos posibles. Contra el Puebla específicamente, el historial reciente es favorable al Rebaño Sagrado, con solo una derrota en los últimos cinco enfrentamientos ligueros, acompañadas de cuatro victorias. Esta tendencia demuestra que el equipo ha encontrado la fórmula para imponerse a su rival, tanto en casa como fuera.

La obligación de ganar recae con fuerza sobre las Chivas, especialmente después de la pobre imagen ofrecida en su más reciente duelo contra Tigres. Gabriel Milito y sus pupilos tienen la encomienda de demostrar que aquel partido fue un simple desliz y que continúan siendo los principales contendientes al título del fútbol mexicano. La afición espera una actuación convincente que reafirme el potencial del equipo y su camino hacia la gloria. La consolidación del liderato para el Puebla, o el intento de Chivas por escalar posiciones y reafirmar su candidatura al título, hacen de este encuentro un partido de alta tensión y expectación, donde la estrategia y la determinación serán claves para definir el resultado final. La preparación mental y física del equipo será fundamental para afrontar este compromiso y capitalizar la oportunidad de brillar ante su gente.





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