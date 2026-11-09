Chivas busca liderato general Apertura 2026 tras victoria y error de América

Guadalajara necesita ganar a Cruz Azul y esperar un tropiezo del América ante Tigres para asegurar el primer lugar general del torneo y la localía en finales.

Guadalajara se encuentra en un momento crucial de la temporada 2026, con la Liguilla acercándose rápidamente. La escuadra tapatía tiene la oportunidad de asegurar el liderato general del torneo Apertura 2026 y garantizar la ventaja de jugar todas las eliminatorias en su territorio. Este logro les permitiría cerrar los partidos decisivos en el Estadio Akron, un factor determinante para coronarse campeón.

La ecuación matemática del liderato

Para la Jornada 17 bajo el mando de Gabriel Milito, la situación es clara: Chivas debe sumar tres puntos y esperar una combinación favorable de resultados. Un triunfo frente a Cruz Azul les permitiría alcanzar la cima de la clasificación. Sin embargo, este escenario se completa solo si las Águilas del América no logran la victoria en su visita al Estadio Universitario para enfrentar a los Tigres. Si se cumplen ambas condiciones, el Rebaño Sagrado firmará la posición de honor para la lucha por el título.

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El margen de error mínimo de Chivas

El margen de error para el equipo tapatío es extremadamente reducido. Cualquier combinación que no incluya el triunfo rojoiblanco podría desplazar a Chivas al segundo o tercer puesto. Específicamente, si Guadalajara sufre un tropiezo y Club América gana sus partidos, perderían la ventaja de la localía en las posibles rondas de semifinales o en la gran final. Existe una única vía alternativa para mantener el primer lugar: una victoria contundente por goleada, como un marcador de 6-0, que genere una diferencia de goles superior a la de sus rivales directos.

Calendario oficial de la definición del primer lugar

La definición del liderato se resolverá en dos fechas clave de esta jornada. El partido entre Tigres y Club América se disputará el sábado 21 de noviembre de 2026 a las 21:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Universitario. Este encuentro es fundamental, ya que el resultado determina si América puede obstaculizar los planes de Guadalajara para el primer lugar.

El partido clave de Guadalajara ante Cruz Azul

La respuesta directa de Chivas llegará al día siguiente. El enfrentamiento entre Guadalajara y Cruz Azul está programado para el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 17:07 horas, tiempo del Centro de México. Este partido se jugó en el Estadio Akron, donde el equipo local busca asegurar los tres puntos necesarios para sumarse a la victoria de sus rivales potenciales. La combinación de estos resultados definirá el orden de preferencia para la ronda posterior.

Consecuencias de la localía en la Liguilla

Asegurar el liderato general tiene implicaciones directas en el desarrollo de la competencia. La ventaja de jugar en casa en todas las eliminatorias es un recurso estratégico vital. Permite a los jugadores jugar ante su afición en momentos de alta presión y reduce los viajes extenuantes. Para el Rebaño Sagrado, completar este ciclo favorable en la Jornada 17 representa el primer paso concreto hacia la consecución del trofeo en el Apertura 2026.