Chivas busca nuevo escenario para la vuelta de la semifinal del Clausura 2026

Chivas, equipo de la Liga MX, logró su pase a las semifinales del Clausura 2026 al derrotar a Tigres en la última fecha de la fase regular. Ahora, deberán esperar a que se defina su rival y deberán jugar la vuelta de la semifinal en un nuevo escenario debido a que el estadio Akron no estará disponible para esa fecha.

Chivas pudo dar la vuelta al marcador global adverso que tenía ante Tigres y terminó por derrotarlos -- logrando así su pase a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX.

Ahora estarán en espera de que se defina a su rival. Lo único seguro es que por su posición en la tabla general recibirán el partido de vuelta como locales y ahí tendrán un pequeño problema, pues el estadio Akron no estará disponible.

Debido a que será estadio mundialista, el inmueble deberá ser entregado a la FIFA previo al arranque de la Copa del Mundo el próximo 13 de mayo, según se estipuló entre el máximo organismo del futbol y la Liga MX. ¿Dónde jugará Chivas la vuelta de la semifinal? Ya que la fecha de entrega será antes del siguiente fin de semana cuando se jugaría la vuelta de la semifinal, Chivas deberá buscar una nueva sede en la que pueda jugar.

La lógica apuntaría a que utilicen el estadio Jalisco. El inmueble es cancha de primera división y el campo está en buen estado, pues Atlas también disputó la fase final del torneo. El Jalisco también fue casa del Rebaño y es definitivamente la opción más viable para seguir jugando como locales





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