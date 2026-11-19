El Guadalajara enfrenta su noveno partido sin vencer a Cruz Azul ante Gabriel Milito. El duelo del 22 de noviembre en el Estadio Akron definirá aspiraciones líderes.

El Guadalajara se enfrenta a un obstáculo estadístico significativo mientras intenta consolidar su posición como líder del torneo Apertura 2026. El equipo rojiblanco acumula nueve partidos consecutivos sin poder imponerse a Cruz Azul, una racha negativa que pesa sobre la dirección técnica y la confianza del plantel. Este dominio reciente del conjunto celeste ha convertido el próximo compromiso en un desafío mayor que el simple deseo de sumar tres puntos.

Racha negativa con Gabriel Milito en el banquillo

Gabriel Milito ha experimentado una falta de efectividad palpable frente a su tradicional rival desde que asumió el mando del Guadalajara. El entrenador argentino lleva seis enfrentamientos directos sin registrar una victoria ante Cruz Azul, un resultado que contradice las altas expectativas generadas por su llegada. Durante este período, el balance registra dos empates y cuatro derrotas, situaciones que han incluido dos eliminatorias consecutivas en fase de Liguilla donde el equipo no pudo avanzar.

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La presión sobre la banca es evidente porque la racha negativa se extiende más allá del mandato actual de Milito. Chivas no gana a Cruz Azul desde el 4 de noviembre de 2023, fecha en la que obtuvo una victoria por 1-0 durante el Apertura de ese año. Desde entonces, el historial muestra siete derrotas y dos empates, lo que subraya la dificultad estructural que representa este duelo para el conjunto de Jalisco.

Detalle del historial reciente y eliminatorias

Los datos estadísticos revelan la contundencia de Cruz Azul en los encuentros más recientes. En el Clausura 2026, La Máquina se impuso por 2-1 en la semifinal de vuelta tras un empate 2-2 en la ida. Anteriormente, en los cuartos de final del Apertura 2025, Cruz Azul venció 3-2 en el partido de vuelta tras un 0-0 en la primera visita.

En el ámbito de liga regular, los resultados también han sido desfavorables. El Apertura 2026 comenzó con una derrota 2-1 de visita para Chivas. Históricamente, el Apertura 2025 cerró con una pérdida 1-2 en casa, mientras que el Clausura 2025 terminó con un triunfo 1-0 de Cruz Azul en Jornada 13. El historial completo confirma que Cruz Azul ganó siete de esos nueve partidos y solo dos terminaron en tablas.

Determinante para el liderazgo del torneo

El próximo encuentro programado para el domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron representa un punto de inflexión crítico. Chivas tiene la oportunidad de cortar la racha negativa en su propio estadio, un factor que históricamente ha sido vital para revertir tendencias adversas. El partido está fijado para las 17:07 hora del centro de México y su resultado incidirá directamente en la aspiración del equipo para terminar primero en la tabla general.

La necesidad de victoria se multiplica considerando la proximidad del cierre de la fase regular. Cualquier punto perdido o ganado en este duelo tiene un peso específico en la tabla de posiciones que podría definir el camino hacia la cima del torneo. Gabriel Milito deberá gestionar la presión y la táctica para desbloquear un historial que lleva más de dos años sin un triunfo ante este oponente.

Mientras el equipo busca estabilizarse, también existe un contexto de movimiento en el roster. El club ha estado vinculando a Chivas con la salida de un joven futbolista, lo que añade una capa de transición organizativa a la temporada. Esta dinámica interna no distrae del objetivo inmediato, que es asegurar una victoria que sirva como catalizador para el resto del torneo y aliviar la carga estadística acumulada.