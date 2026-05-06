Chivas busca sellar su pase a semis ante UANL pese a sensibles bajas

El Rebaño Sagrado se prepara para recibir a los Tigres con una ventaja de 3-1, aunque deberá lidiar con seis ausencias importantes por convocatoria nacional y lesiones.

El Club Deportivo Guadalajara se encuentra en una coyuntura fundamental de su camino hacia el campeonato. A tan solo unos días de disputar el encuentro de vuelta de los cuartos de final , la afición rojiblanca vive una mezcla de optimismo y cautela.

El equipo llega a este compromiso con una ventaja muy favorable de tres goles a uno, resultado obtenido tras una actuación vibrante en el partido de ida donde el conjunto tapatío supo dominar los tiempos y aprovechar las debilidades del adversario. Sin embargo, mantener este resultado no será una tarea sencilla, especialmente considerando que el fútbol de eliminación directa suele reservar sorpresas y remontadas épicas que pueden cambiar el destino de una temporada entera en cuestión de minutos.

El panorama para el cuerpo técnico se ha complicado debido a una serie de ausencias que obligarán a realizar ajustes profundos en la alineación titular. En total, el equipo deberá enfrentar este duelo decisivo con seis bajas significativas. La mayoría de estas ausencias no se deben a cuestiones médicas, sino al reconocimiento del talento individual por parte de la Selección Nacional.

El llamado del entrenador Vasco Aguirre ha dejado al club sin piezas clave como Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González. Estos jugadores representan el núcleo creativo y la estabilidad defensiva del equipo, por lo que su partida deja un vacío táctico que Gabriel Milito deberá solventar con inteligencia y rapidez. La pérdida de Alvarado, en particular, resta una capacidad de desborde y generación de juego que suele ser determinante en los partidos cerrados.

A pesar de este escenario adverso, hay noticias alentadoras que podrían cambiar la dinámica del encuentro. De acuerdo con los reportes del periodista José María Garrido, el equipo contará con el regreso de una de sus joyas más prometedoras. Se trata de un jugador de tan solo diecinueve años de edad que se había perdido el compromiso anterior debido a algunas molestias físicas.

Este joven talento estaría plenamente recuperado y listo para aportar frescura y dinamismo al mediocampo o al ataque, brindando una opción ofensiva que podría desequilibrar la defensa de la UANL. Por otro lado, la situación de Hugo Camberos sigue siendo motivo de seguimiento cercano. Aunque persiste con algunas dolencias que probablemente le impidan iniciar como titular, existe la expectativa de que pueda integrarse al banquillo de suplentes.

Su posible ingreso en la parte complementaria del juego sería un recurso valioso para mantener la intensidad del ataque si el marcador se complicara o si el equipo necesitara asegurar la posesión del balón. Desde la perspectiva táctica, el desafío para el conjunto dirigido por Milito será cerrar los espacios y evitar que el rival encuentre el camino al gol.

Recibir a la UANL en el Estadio Akron implica manejar la presión de una grada que exigirá el pase a la siguiente ronda. La estrategia deberá centrarse en la solidez defensiva, aprovechando que el marcador global favorece a los locales. El equipo deberá saber sufrir, gestionar los tiempos del partido y no caer en la desesperación si el adversario comienza a presionar en campo contrario.

La integración de los jóvenes y la capacidad de adaptación de los jugadores que quedan disponibles serán los factores determinantes para sellar la clasificación. La cita está pactada para las siete y siete de la noche, horario en el que el Estadio Akron se convertirá en una caldera de emociones.

Con la esperanza de miles de seguidores, Chivas buscará ratificar su superioridad y avanzar a las semifinales, demostrando que, a pesar de las bajas y los imprevistos, el proyecto deportivo tiene la profundidad necesaria para competir al más alto nivel. Será una noche de nervios, pasión y fútbol, donde cada decisión tomada desde el banquillo podría ser la diferencia entre el éxito y la eliminación dolorosa





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