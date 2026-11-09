Chivas busca ser superlíder tras 15 años de espera en Liga BBVA MX

Chivas de Gabriel Milito intenta recuperar la punta del Apertura 2026. Necesita ganar a Cruz Azul y que América no gane para revertir una sequía de más de una década.

Chivas de Gabriel Milito enfrenta una situación crítica en el Apertura 2026 tras desperdiciar una ventaja con un jugador adicional en la Jornada 16. El conjunto tapatío perdió la oportunidad de consolidar su posición en lo alto de la tabla general debido a una derrota que afecta sus aspirativas de clasificación. Esta reciente frustración ha reacendido el debate sobre la rareza de que el equipo rojiblanco termine como líder absoluto del torneo. La sequía para alcanzar esta distinción ha sido notablemente prolongada dentro del contexto del futbol profesional mexicano.

Historial de lideratos del club rojiblanco

La última vez que Chivas finalizó la fase regular como superlíder de la Liga BBVA MX ocurrió hace quince años, específicamente en el torneo de Apertura 2011. Durante aquella campaña, el equipo acumuló treinta puntos, obteniendo una ventaja de un punto sobre su seguidor más cercano, Cruz Azul. Desde entonces, han pasado más de una década sin que las Chivas logren ocupar la primera posición al cierre de la competencia regular. Esta estadística resalta lo excepcional que se ha vuelto dicho logro para la afición y la dirección técnica del club.

Also read León y Chivas empatan 1-1 en Fecha 16 de la Liga MX

Analicemos el contexto histórico desde la implementación de los torneos cortos en la temporada 1996-97. En ese periodo extenso, el conjunto tapatío solamente ha logrado coronarse como líder de la clasificación en dos oportunidades distintas. La segunda ocasión histórica se registró durante el Clausura 2008, cuando Chivas finalizó con treinta y tres unidades de puntaje. En esa fecha, el principal perseguidor fue nuevamente Cruz Azul, quien se quedó con treinta y un puntos, replicando una dinámica de persecución estrecha.

Obstáculos actuales en el Apertura 2026

A pesar de estar muy cerca de lograr el objetivo en el Clausura 2026, las Chivas no pudieron evitar que Pumas de Efraín Juárez les arrebataran la cima en la última fecha. Esta derrota impidió romper la mala racha y confirmó que el equipo no alcanzaría la punta del torneo en esa instancia. La situación actual genera una molestia severa en el entorno del club, especialmente tras la pérdida de puntos en el encuentro contra León. El resultado negativo contra León ha sido el detonante inmediato de este malestar entre los sectores directivos y la dirigencia.

La incapacidad de mantener la ventaja con ventaja numérica en el campo ha sido un factor determinante en los planes de clasificación del chiverío. Los objetivos de Gabriel Milito se han visto frustrados por la incapacidad de convertir superioridades tácticas en resultados favorables. Esta dinámica ha complicado significativamente la misión de quedar en lo más alto de la clasificatoria general del torneo actual. El equipo debe revertir esta tendencia negativa para recuperar la confianza y la posición privilegiada en la tabla.

Requisitos para el liderato en la Jornada 17

Para que Chivas de Milito recupere la punta de la tabla en la Jornada 17 del Apertura 2026, el equipo requiere de un triunfo obligatorio en el encuentro ante Cruz Azul. Además, existe una condición externa crucial: América debe perder o empatar en sus respectivos partidos. Si los rojiblancos y los águilas terminan con la misma cantidad de puntos, Cruz Azul tiene la ventaja de la diferencia de goles, lo que le otorgaría la dirección de la tabla al equipo de Coapa.

Las expectativas para la fecha siguiente dependen por completo de estos dos resultados específicos que se avecinan. La dirección técnica debe asegurar una victoria contundente para superar los requisitos matemáticos necesarios. La presión sobre Gabriel Milito y sus jugadores aumenta con cada jornada que pasa sin ocupar el primer lugar. La necesidad de victorias es imperativa para cualquier aspirativa de título en la ronda final del torneo.

Maldición histórica del superlíder

Existe una presión adicional relacionada con el desempeño posterior de haber sido líder al término de la fase regular. En las dos ocasiones anteriores en que Chivas terminó primero, el equipo fue eliminado en cuartos de final. En el Apertura 2011, la derrota fue frente a Querétaro, interrumpiendo su camino hacia el título. Cuatro años antes, en el Clausura 2008, la eliminación se produjo ante los Rayados de Monterrey.

Estos resultados previos han creado una narrativa de maldición alrededor de terminar en el primer lugar de la tabla. El club busca quitar esa etiqueta negativa al demostrar que un liderato regular puede traducirse en un mejor desempeño en los playoff. La motivación de evitar un nuevo fracaso tempranero es un factor psicológico clave para el plantel actual. La victoria ante Cruz Azul no solo es necesaria para la posición, sino para desmentir el historial reciente de eliminaciones prematuras.