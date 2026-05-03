Chivas cae ante Tigres en la ida de cuartos de final y se acerca a la eliminación

Chivas del Guadalajara perdió 3-1 contra Tigres en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026, sin cinco de sus jugadores clave debido a la selección. El técnico Gabriel Milito no busca excusas y confía en revertir el resultado en la vuelta.

El equipo de Chivas del Guadalajara sufrió una dura derrota en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, al caer por un contundente 3-1 frente a Tigres en el estadio Universitario.

El partido se disputó sin cinco de sus jugadores clave, quienes se encuentran concentrados con la Selección Mexicana: Tala Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González. A pesar de estas ausencias, el director técnico argentino Gabriel Milito fue claro al señalar que no buscan excusas para justificar el resultado.

'Lo sabíamos. Estaba contemplado desde el inicio del torneo (jugar liguilla sin seleccionados). Pero no estoy acá para poner excusas, las situaciones las aceptamos porque quedaron definidas desde un inicio, no hay mucho de qué hablar', declaró Milito. El estratega rojiblanco reconoció la dificultad del rival, pero aseguró que el equipo mantendrá la fe y la ilusión para el partido de vuelta, que se disputará el próximo sábado en el estadio Akron.

'Anímicamente tenemos una oportunidad muy buena. Al final jugamos contra un rival difícil, pero es lo que esperábamos. Con la mente fría, con fe, con toda la ilusión del mundo y más el apoyo de nuestra gente (espero) podamos ser capaces de revertir la situación', añadió. Aunque la posición en la tabla favorece a Chivas, el marcador global de 3-1 hace que la clasificación a semifinales se vea complicada.

Sin embargo, Milito confía en que el equipo pueda dar la sorpresa en la revancha, especialmente con el respaldo de su afición. Mientras tanto, en otro partido de la Liga MX Femenil, Monterrey logró una contundente victoria frente a Cruz Azul en el juego de vuelta, clasificando a las semifinales del torneo. Este resultado demuestra la competitividad del torneo y la importancia de cada partido en la lucha por el título





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