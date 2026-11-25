Por primera vez en 31 años, los tres grandes lideran la tabla general del Apertura 2026. Conoce los detalles de la clasificación y los cruces de la Liguilla.

Los clubes Chivas, Cruz Azul y América ocuparon los primeros tres puestos de la tabla general del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, un hito estadístico que no se registraba en el fútbol mexicano desde hace 31 años. Este logro histórico marca la primera ocasión en la era de los torneos cortos donde los denominados "tres grandes" encabezan la clasificación para recibir los partidos de vuelta en su estadio.

Registro histórico en 31 años de ligilla

La última vez que esta alineación de líderes ocurrió fue durante la temporada 1994/1995, cuando aún se disputaban certámenes de seis meses llamados Invierno y Verano, instaurados en agosto de 1996. En aquella campaña semestral, Chivas lideró con 52 puntos tras 36 jornadas, América ocupó el segundo lugar con 51 unidades, y Cruz Azul cerró con 48 puntos. Todos estos equipos avanzaron directamente a los cuartos de final de la Liguilla.

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En el Apertura 2026, la configuración de puntos ha permitido que los tres equipos clasifiquen a los cuartos de final de manera inmediata. Este escenario rompe una larga sequía de registros y destaca la competitividad actual del fútbol mexicano, donde los clubes tradicionales han recuperado la hegemonía en la fase regular frente a otros equipos consolidados en años recientes.

Posiciones y puntos de los grandes equipos

El equipo de Gabriel Milito lideró la clasificación con 33 puntos sumados en 17 jornadas disputadas. Este desempeño les permite arrancar la "Fiesta Grande" como cabezas de serie, un privilegio que no tenían desde hace 15 años, específicamente desde el Apertura 2011. En aquella ocasión, el Rebaño Sagrado fue eliminado en cuartos de final por Querétaro con un marcador global de 2-1.

Por su parte, Cruz Azul llega como el actual campeón del certamen nacional, persiguiendo el bicampeonato que sería su primer título en torneos cortos. América, dirigido por Guillermo Almada, enfrenta un momento crítico tras perder el liderato en las últimas fechas. El equipo azulcrema acumula cinco partidos sin victoria y solo ha derrotado a dos de los siete equipos clasificados: León y Atlas.

El fin de la racha y el título de Tigres

En un dato paralelo importante, el conjunto de Tigres rompió una racha de 12 años y 23 torneos consecutivos calificando a la Liguilla. La última vez que el equipo no logró su boleto fue en el Clausura 2014. A pesar de este logro, la presión sobre Chivas es mayor debido a su sequía de títulos. El Rebaño Sagrado no corona una estrella en su escudo desde el Clausura 2017, cuando Matías Almeyda los llevó a la conquista por decimosegunda vez.

Chivas está a poco más de seis meses de cumplir una década sin levantar el trofeo de la Liga MX. La diferencia en el rendimiento defensivo y ofensivo entre los tres grandes será clave. Cruz Azul, aunque es el vigente campeón y favorito, acumuló cinco derrotas en la fase regular. Sin embargo, sus 10 victorias sobre las ocho de las Águilas le permitieron asegurar el segundo puesto en la clasificación general.

Cruces y perspectivas en los cuartos de final

América se medirá al Monterrey en la primera fase de eliminación directa. El antecedente reciente no favorece a las Águilas, ya que en el Apertura 2025 los Rayados los eliminaron con un gol en el descuento de Germán Berterame. Historialmente, en la temporada 1994/1995, América y Chivas fueron eliminados en las semifinales por La Máquina y Necaxa, mientras que Cruz Azul disputó la final sin lograr el título.

La Liguilla arrancará con estas dinámicas competitivas, donde cada partido será decisivo para los ambiciones de los clubes. La estructura de los torneos cortos exige una respuesta inmediata, especialmente para los equipos que llegan con rachas negativas o años sin gloria. La prensa y la afición esperan ver si la historia se repite con los ganadores de los títulos o si surge una nueva dinámica en la competencia nacional.