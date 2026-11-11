Chivas del Guadalajara busca refuerzos ofensivos para Clausura 2027

Chivas del Guadalajara evalúa a tres delanteros clave para el Clausura 2027 tras un balance goleador insuficiente en el Apertura 2026.

Las Chivas del Guadalajara han iniciado una búsqueda estratégica de talento ofensivo con la meta clara de consolidar su eje atacante antes del inicio del próximo Torneo Clausura 2027. La directiva del club tapatío identifica la necesidad urgente de incorporar un delantero centro que aporte contundencia y definición en momentos decisivos, corrigiendo las deficiencias evidentes en la última fase del juego durante la temporada reciente.

Candidatos Ofensivos Para El Nueve

El primer nombre considerado por la gerencia deportiva es Ali Ávila, quien actualmente milita en Gallos Blancos de Querétaro. Con apenas 23 años de edad, este atacante destaca por su notable potencia física y su capacidad técnica para jugar de espaldas al marco rival. Su perfil incluye desmarques inteligentes hacia el espacio libre, cualidades esenciales para romper líneas defensivas compactas. Durante el Torneo Apertura 2026, Ávila registró un total de 6 goles en 15 partidos disputados, consolidándose como una de las piezas más activas y peligrosas en la ofensiva queretana.

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Otra alternativa relevante proviene de la Fiera del León, donde juega Alfonso Plátano Alvarado. Este delantero de 26 años se caracteriza por su alta movilidad en todo el frente de ataque y su habilidad para realizar buenas asociaciones fuera del área penal. Además, cuenta con un disparo efectivo desde media distancia, lo que le permite generar peligro incluso cuando está alejado del arco rival. En el presente certamen, Alvarado suma 6 anotaciones en 15 encuentros, demostrando regularidad y efectividad notable al salir desde el banquillo cuando el equipo necesita cambiar el ritmo del juego.

La opción que genera mayor expectativa y debate entre los aficionados es el posible regreso de Armando León desde el fútbol europeo. Actualmente, el jugador desarrolla su carrera en la Primera Liga de Croacia. Con 24 años de edad, León destaca por su excelente juego aéreo, un biotipo espigado que le da ventaja en duelos físicos y una definición letal de primera intención. Tras cosechar 5 goles en 13 partidos disputados en suelo croata, el ariete recibió su primer llamado oficial a la Selección Mexicana para la serie ante Jamaica, lo que incrementó significativamente el interés de la directiva tapatía por repatriarlo.

Balance Goleador Insuficiente

La urgencia por sumar un nuevo nueve responde directamente al discreto balance goleador mostrado por los artilleros actuales del Rebaño Sagrado en el Apertura 2026. Ricardo Marín ha disputado 16 partidos y ha aportado 6 goles junto con 2 asistencias, siendo una figura constante pero insuficiente por sí solo. Por otro lado, Angel Sepúlveda registra 11 apariciones con un saldo modesto de apenas 1 gol, lo que refleja dificultades para concretar oportunidades claras de gol.

Con un acumulado de apenas 7 goles entre sus dos ejes de ataque principales durante la fase regular de los 26 partidos disponibles en el torneo, la situación requiere atención inmediata. La directiva de Chivas busca apretar el paso en el mercado de fichajes para asegurar un ariete que garantice cuota goleadora estable en el 2027. Este enfoque estratégico busca transformar la dinámica ofensiva del equipo y asegurar resultados positivos en competiciones futuras.