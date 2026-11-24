Alajuelense y Cartaginés enfrentan esta semana el clímax de la Copa Centroamericana con tres exjugadores de Chivas decisivos en la búsqueda del boleto a la Concachampions 2027.

El fútbol mexicano y centroamericano entrelazan sus destinos en un capítulo decisivo de 2026. El club Guadalajara, conocido mundialmente como Chivas, mantiene una relevancia histórica en la región a través de tres de sus exjugadores. Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar y Luis Olivas disputan la final de la Copa Centroamericana. Este torneo reúne a Alajuelense y Cartaginés en un duelo de alta intensidad. La confrontación define quién obtiene el cupo a la fase final del torneo continental.

El rendimiento de los exjugadores de Chivas en Costa Rica

Ronaldo Cisneros se ha consolidado como la figura más letal de Alajuelense. Este delantero llega con un récord impresionante en las gradas ticas. Acumula 30 goles y seis asistencias en 66 encuentros disputados hasta este momento. Su llegada al Rebaño Sagrado generó expectativas altísimas por parte de la afición. Sin embargo, en México no logró materializar su potencial. En Costa Rica ha encontrado la regularidad que necesitaba para destacar como el máximo artillero de su club.

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Por otro lado, la situación de Ángel Zaldívar es considerablemente diferente. El futbolista se percibe como un refuerzo que no ha cumplido con lo esperado por los fanáticos. Llegó a inicios de 2026 con la ilusión de transformar el ataque. En casi 40 partidos, ha marcado apenas 7 goles y distribuyó 3 pases para anotación. La prensa local y los hinchas muestran descontento ante este rendimiento.

La expectativa se centra en que Zaldívar demuestre una mejora sustancial para el cierre del año. Se busca que justifique el investimento realizado por la directiva. Su actuación en estos instantes definirá si el equipo confía en él para las instancias decisivas. El margen de error es mínimo en un torneo de esta magnitud.

La llegada de Luis Olivas y el contexto del torneo

Luis Olivas también enfrenta una prueba de resistencia tras su etapa en la Liga BBVA MX. Después de no encontrar oportunidades en el Rebaño Sagrado, el mediocampista recorrió otros clubes antes de aterrizar en Costa Rica. Su llegada a Cartaginés se produjo en julio de este año. El histórico club lo reclutó justo cuando iniciaba su trayectoria única hacia las finales.

Cartaginés logró meterse por primera vez en la historia a la final de este torneo regional. Olivas se presenta como una pieza clave en la estructura del equipo. Aunque sufrió molestias físicas desde agosto, se recuperó por completo. Esta restauración física es vital para el proyecto de conseguir un título internacional. Su participación está programada para los primeros días de diciembre.

La Copa Centroamericana nació con el objetivo explícito de fortalecer el fútbol dentro de la Concacaf. Se disputa activamente desde 2023 como un evento de desarrollo regional. El dominio histórico de Alajuelense en esta competencia es absoluto. El club ha conquistado todas las ediciones disputadas hasta la fecha. Esta racha los coloca como los principales favoritos del certamen.

Fechas de la final y consecuencias para la Concachampions 2027

Los rivales de liga están determined a evitar un cuarto trofeo consecutivo de Alajuelense. La final se jugará en un formato de ida y vuelta. Las fechas clave están fijadas para el 2 y 6 de diciembre. Estos dos días determinarán el futuro deportivo de ambos clubes ticos. Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar se enfrentarán a un compatriota mexicano.

El objetivo principal trasciende el honor local. El ganador de este duelo obtendrá un boleto directo a los octavos de final de la Concachampions 2027. Este cupo es el motor que impulsa a los ex Chivas. La competición representa la ventana de oro para que el fútbol centroamericano brille en el escenario continental. El éxito de Cisneros, Zaldívar y Olivas beneficiará directamente a sus clubes actuales.

La rivalidad entre Alajuelense y Cartaginés es una de las más intensas del fútbol costarricense. Llevar exjugadores de Chivas a ambas bancadas añade una capa extra de narrativa al evento. Los aficionados seguirán de cerca la evolución de Zaldívar. Buscan respuestas concretas sobre su futuro en el equipo. Cisneros, por su parte, busca sumar su cuarto título regional consecutivo.

El desenlace de estos encuentros definirá el equilibrio de poder en la región. El fútbol mexicano observa con atención cómo sus exintegrantes contribuyen al panorama centroamericano. La recuperación de Olivas y la forma de Cisneros son factores determinantes. El rendimiento de Zaldívar será el punto de atención para la crítica especializada. La fecha límite para demostrar su valor es inminente.