Chivas ficha a Kevin Castañeda en una de las transferencias más caras de su historia

El Club Deportivo Guadalajara confirmó la contratación del mediocampista mexicano Kevin Castañeda, procedente de Xolos, en una operación que incluyó la cesión del canterano Alejandro Padilla y que establece un nuevo hito económico para el club. El jugador, de 20 años, firmó hasta 2030 y será clave en el proyecto de Diego Milito.

El Club Deportivo Guadalajara, conocido como Chivas , ha realizado una de las contrataciones más significativas en su historia reciente al fichar al mediocampista mexicano Kevin Castañeda , quien fuera preseleccionado por el técnico Javier Aguirre para la Selección Mexicana .

La operación se gestó en el marco del cierre del Clausura 2026, donde el conjunto rojiblanco buscaba reforzar su mediocampo con un jugador de calidad comprobada. Castañeda, de 20 años, llegará procedente de Xolos de Tijuana, equipo que había contado con sus servicios pero que accedió a traspasarlo tras una oferta económica considerable.

La inclusión del joven canterano chivista Alejandro Padilla en la negociación fue clave para facilitar el acuerdo, dado que el futbolista, pese a haber debutado en la primera división, no logró consolidarse bajo las órdenes del entrenador argentino Diego Milito, quien lo consideró una opción secundaria, utilizándolo únicamente como recambio desde el banquillo en los 13 partidos que disputó durante el 2026, acumulando un total de 202 minutos, es decir, un promedio de 16 minutos por encuentro.

La transacción económica ha generado gran expectativa, pues versiones periodísticas indican que Chivas desembolsó una suma cercana a los 15 millones de dólares por la totalidad del pase de Castañeda, una cifra que lo sitúa entre los fichajes más caros en la historia del club. Además, el jugador habría estampado su firma en un contrato que lo ligará a la institución hasta el año 2030, reafirmando su papel como pieza fundamental en el proyecto deportivo a largo plazo que encabeza Milito.

Por su parte, Xolos, que había percibido una parte importante de la transferencia, recibirá además la cesión de Padilla, quien a sus 20 años buscará continuidad en otro equipo de la Liga MX. El mediocampista, formado en las divisiones inferiores de Tijuana, había llamado la atención de Aguirre durante los entrenamientos con la selección sub-23, pero su proyección se vio truncada por la decisión del cuerpo técnico de no incluirlo en la lista final para la justa mundialista, lo que motivó su salida del CAR.

Este movimiento refleja la intención de Chivas por rebuilding su plantel con talento joven mexicano de proyección internacional, aunque el alto costo ha desatado debates entre los aficionados y analistas. Castañeda, caracterizado por su visión de juego y precisión en el pase, deberá demostrar que puede adaptarse al estilo de Milito y responder a la presión de una ávida hinchada.

Mientras tanto, Padilla tendrá la oportunidad de relanzar su carrera lejos de casa, en un equipo que también apuesta por la juventud. Los próximos días serán cruciales para confirmar los detalles contractuales y la presentación oficial de Castañeda como nuevo refuerzo rojiblanco, un fichaje que, sin duda, marcará el rumbo del club en las próximas temporadas.





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