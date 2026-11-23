Chivas se corona líder del Apertura 2026 al vencer 1-0 a Cruz Azul. Gabriel Milito celebra el primer puesto tras 15 años con victoria contra el campeón vigente.

El Club Deportivo Guadalajara aseguró su posición en la cima de la tabla general al derrotar 1-0 al Cruz Azul en el Estadio Akron. Este triunfo crucial permitió a Chivas arrebatle el liderato al entonces primer lugar y cerrar el torneo Apertura 2026 con la mejor trayectoria de todo México. El equipo jalisciense regresa al primer puesto tras un periodo de 15 años.

Victoria decisiva en el Estadio Akron

El tanto decisivo llegó en el minuto 21 del encuentro cuando Efraín Álvarez remató de volea un centro enviado por Richard Ledezma desde la banda derecha. El gol mantuvo el orden táctico del Rebaño y neutralizó la reacción ofensiva de La Máquina, quien intentó empatar sin éxito ante la solidez defensiva dirigida por Gabriel Milito.

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Gabriel Milito supera al Cruz Azul

La victoria marcó un hito histórico para el cuerpo técnico, permitiendo que Gabriel Milito consiguiera su primera ganancia contra el Cruz Azul en siete intentos previos. Con este resultado, el equipo alcanzó 33 puntos en la fase regular, superando a La Máquina que finalizó con 32 unidades y la corona del campeonato.

Parejas confirmadas para la Liguilla

La clasificación para la ronda eliminatoria quedó definida con Chivas enfrentando al Pachuca en octavos de final. El cruce se disputará en la ida el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, con la vuelta programada para el fin de semana siguiente. Los horarios oficiales se anunciarán este lunes en conferencia de prensa.

La defensa más sólida del torneo

Chivas consolidó su dominio con la mejor defensa de la competencia, recibiendo apenas 15 goles en todo el torneo y demostrando una eficiencia notable como local. El plantel muestra una mentalidad competitiva que se enfoca ahora en el desafío contra el Pachuca, un rival peligroso que llega en racha ganadora al Hidalgo.

El compromiso con el campeonato

El entrenador y la afición coinciden en que el primer lugar es un paso hacia la consecución del trofeo, prometiendo concretar la meta en la fase final. El equipo busca defender su autoridad como líder para cerrar la temporada con éxito en el Estadio Akron tras el arranque en Veracruz.