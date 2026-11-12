Chivas Lidera Defensa Liga MX Apertura 2026 con 15 Goles Recibidos

Chivas encabeza las estadísticas defensivas del Apertura 2026 en Liga MX bajo mando de Gabriel Milito. El equipo presenta apenas 15 goles recibidos en 16 partidos antes de la Liguilla.

El Guadalajara, conocido popularmente como Chivas, ha establecido un dominio defensivo claro en el torneo actual de la Liga BBVA MX. Bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, el Rebaño Sagrado ha demostrado una solidez estructural que lo posiciona como uno de los principales contendientes al título del Apertura 2026. Esta fortaleza en la retaguardia se erige como un pilar fundamental mientras el equipo busca consolidar su liderazgo antes del arranque de la fase eliminatoria.

Los registros estadísticos confirman la eficacia del esquema táctico implementado por el entrenador. El conjunto rojiblanco ha logrado enmarcar sus porterías en seis ocasiones de dieciséis encuentros disputados durante la fase regular. Este margen de ceros en el marcador evidencia la capacidad del equipo para neutralizar las amenazas ofensivas de sus rivales, manteniendo la integridad de su zona de arco.

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Rendimiento Defensivo y Estadisticas Tecnicas

El portero Raúl Rangel, identificado cariñosamente con el apodo Tala, ha sido un agente clave en la preservación de la meta. Su desempeño, junto al respaldo de la línea defensiva, ha permitido acumular apenas quince anotaciones en contra durante el transcurso del torneo. Esta cifra resulta particularmente destacada considerando la competitividad general del campeonato y la diversidad de estilos de juego presentes en la liga.

El promedio de goles recibidos por partido se sitúa en un número muy bajo de cero punto noventa y tres. Esta métrica cuantitativa refleja una consistencia notable en el juego colectivo. La capacidad para limitar el espacio y el tiempo a los atacantes rivales ha sido un elemento constante en las presentaciones del equipo durante los meses de competición.

Comparativa Contra Rivales del Torneo

La ventaja defensiva del Guadalajara se hace evidente al analizar la clasificación de los equipos con menor cantidad de goles encajados. Santos y Pachuca comparten la segunda posición del ranking con veinte goles recibidos cada uno. Esta diferencia de cinco unidades respecto al líder resalta la superioridad técnica y disciplinaria mostrada por el equipo de Guadalajara en esta faceta del juego.

Toluca y León se ubican en el cuarto lugar con veintiún goles concedidos, mientras que Tijuana registra veintidós anotaciones permitidas. América cierra la lista de los ocho mejores defensas con veintitrés goles recibidos, y Querétaro completa el top con la misma cantidad de goles en contra que el equipo capitalino. Esta jerarquía numérica coloca a Chivas en una posición privilegiada para los próximos compromisos.

Perspectivas Hacia la Liguilla y Futuros Encuentros

A pesar de los numerosos titulares que han estado lesionados recientemente, la disciplina colectiva ha suplido las ausencias individuales. El reto inmediato implica mantener estos estándares contra equipos con alto poder goleador. Cruz Azul, por ejemplo, cuenta con treinta y siete goles a favor, lo que representa un desafío significativo para la solidez demostrada hasta ahora.

El próximo compromiso se realizará en el Estadio Akron, donde el equipo local buscará reforzar su confianza. La continuidad de estos resultados defensivos será crucial para el rumbo en la Liguilla. Cada gol recibido en la fase eliminatoria podría ser determinante para el desenlace final del torneo, por lo que la consistencia actual debe preservarse.

El trabajo de Gabriel Milito ha generado una estructura resistentes que los analistas reconocen como un factor clave. La mejora respecto a registros anteriores, como los del Clausura 2026 donde se recibieron diecisiete goles, indica un progreso sostenible. La organización defensiva actual ofrece una base sólida para ambicionar el título en la ronda final.

La proximidad de la Liguilla intensifica la expectativa sobre el rendimiento del plantel. La capacidad de mantener la portería invicta o recibir muy pocos goles en los enfrentamientos directos será la prueba de fuego. El equipo debe trasladar la eficacia mostrada en la liga regular a los partidos de alta presión que definirán su trayectoria en el campeonato.