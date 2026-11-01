Chivas lidera Liga MX Apertura 2026 tras vencer a Atlante

Santiago Sandoval marca doblete y Chivas se ubica en la cima de la tabla general con 29 puntos, aunque América puede desbancarlos.

En una noche redonda en el Estadio Akron, Santiago Sandoval marcó un doblete y las Chivas vencieron 4-2 al Atlante en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este resultado coloca a los rojiblancos como líderes momentáneos del certamen nacional.

Chivas toma la punta del campeonato

El Rebaño Sagrado llegó a 29 puntos para ponerse en la cima del campeonato. Sin embargo, el América puede desbancarlos si le ganan a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Azteca. De hecho, hasta el empate le sirve a las Águilas para tomar la ventaja.

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Si Chivas quiere dormir líder necesita que los azulcremas pierdan. Además de Sandoval, Efraín Álvarez y Diogo Bagüí (autogol) ayudaron a la causa del Club Deportivo Guadalajara. La visita tuvo una momentánea reacción al minuto 60 con gol de Martín Sarrafiore.

Martín Sarrafiore cambió la trayectoria al balón que Raúl Rangel parecía tener ya controlado con un desvío. A Santiago Sandoval le gusta anotar en casa, el Estadio Akron, pues tiene doblete en esta cancha ante Tigres, Pumas y ahora los Potros de Hierro.

Sandoval domina en el estadio local

Los Potros de Hierro tuvieron una de sus peores actuaciones en su semestre de regreso al máximo circuito. El partido fue completamente del lado de las Chivas, que dominaron el juego y capitalizaron bien los espacios atrás que dejaba el conjunto capitalino.

A los nueve minutos, Santi Sandoval ya había abierto el marcador con un potente disparo dentro del área. Esto ocurrió luego de la falla de un central rival. Daniel Aguirre consiguió un desvío del balón de uno de los elementos del Atlante y los rojiblancos incrementaron su ventaja.

Control total de Gabriel Milito

Los pupilos de Gabriel Milito siempre tuvieron el control del juego durante todo el encuentro. Su dominio táctico permitió crear numerosas oportunidades de gol mientras mantenían una estructura defensiva sólida frente al ataque constante del equipo visitante.

La estrategia ofensiva de Chivas fue clave para mantener la posesión y presionar en territorio rival. Esta consistencia les permitió sumar tres puntos vitales en su camino hacia la titularidad permanente en la tabla de posiciones.

Atlante responde pero pierde terreno

Cuando los Potros de Hierro de Miguel Herrera respondieron con su diana, Efraín Álvarez tardó cuatro minutos para bajarle el ánimo a los azulgranas. Como ha sido su sello en el certamen, siempre van al ataque sin importar si están ganando o perdiendo.

Muchas veces ese ímpetu ofensivo es el que provoca que dejen espacios en la zona baja y los rivales logran capitalizar, como fue el caso justamente ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Al minuto 81, el Atlante tuvo otra bocana de aire con un penalti a favor.

Johan Julio firma el segundo tanto

Johan Julio fue el encargado de cambiarlo por el segundo tanto de la noche para los de la Ciudad de México. El delantero de los Potros de Hierro engañó al Tala Rangel y cruzó su disparo de pierna derecha para cerrar el marcador parcial.

Este resultado deja a Chivas en una posición privilegiada, aunque pendientes de otros resultados. La atención ahora se centra en el duelo entre América y Toluca, que definirá si el Rebaño Sagrado mantiene o cede la punta del torneo.