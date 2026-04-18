Chivas no piensa en vacaciones: la mente está puesta en levantar la copa del Clausura 2026

Ricardo Marín asegura que en Chivas no hay planes de descanso hasta después de la final del Clausura 2026, confiando en la plantilla para superar las posibles bajas por convocatorias mundialistas.

Las aspiraciones de Ricardo Marín y el Club Deportivo Guadalajara para el Clausura 2026 van más allá de unas simples vacaciones; el delantero ha declarado que el equipo no contempla terminar el torneo antes de tiempo. La mentalidad del Rebaño Sagrado está firmemente enfocada en el objetivo final: alzar el trofeo de la Liga MX. Marín compartió esta convicción, señalando que ni él ni sus compañeros han hecho planes que no incluyan la celebración posterior a la final.

La fecha señalada para la culminación del Clausura 2026 es el 24 de mayo, un horizonte que el equipo tapatío se ve capaz de alcanzar y superar. Actualmente, Chivas ostenta el liderato del torneo, con la posibilidad de asegurar esa posición privilegiada en las próximas dos jornadas. A pesar de que al campeonato le restan únicamente tres fechas, la complejidad aumentará significativamente en la fase de Liguilla. El Club Guadalajara se verá mermado por la posible convocatoria de cuatro o cinco de sus elementos a la Selección Mexicana para un evento mundialista. Sin embargo, esta circunstancia no genera alarma en el seno del equipo. Por el contrario, Marín y sus compañeros expresan una profunda confianza en la plantilla y en la capacidad de quienes se queden para mantener el nivel competitivo y conquistar el título. La preparación y el conocimiento del sistema de juego implementado por el entrenador Gabriel Milito son tan sólidos que confían en que el equipo podrá afrontar las ausencias sin desmoronarse. La calidad de los jugadores disponibles, tanto los que se incorporen a la selección como los que permanezcan en el club, es vista como suficiente para enfrentar cualquier escenario. Dentro del plantel rojiblanco, la fe en la consecución del campeonato es palpable. Ricardo Marín enfatizó la mentalidad del grupo, asegurando que están completamente convencidos de que lograrán el objetivo. La posibilidad de perder seleccionados durante la Liguilla era un escenario conocido desde antes, y el equipo se siente preparado para afrontarlo. La calidad intrínseca de los jugadores disponibles, sumada a la profunda interiorización del sistema de juego y las variantes tácticas propuestas por el cuerpo técnico, genera la certeza de que el desempeño será óptimo incluso sin la presencia de sus compañeros internacionales. El delantero detalló que la pérdida de jugadores importantes debido a convocatorias mundialistas, como la posible ausencia de 'Hormiga' Rangel, Armando González, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado —quienes según su conocimiento tienen altas probabilidades de ser llamados—, representa un golpe duro para el equipo. No obstante, esta adversidad se ve contrarrestada por la vasta calidad y profundidad de la plantilla. Marín recordó cómo, incluso ante bajas por lesión que han surgido a lo largo del torneo, los jugadores que han entrado al quite han cumplido de manera destacada. Esta experiencia refuerza la convicción de que el equipo tiene los recursos necesarios para competir y alzarse con el campeonato, demostrando que la calidad del plantel es suficiente para superar cualquier obstáculo. Gabriel Milito, el estratega del Rebaño Sagrado, ya había comunicado a sus jugadores la previsión de estas bajas significativas de cara a la Liguilla. Aunque el deseo del cuerpo técnico y del plantel era contar con todos sus efectivos, la situación estaba contemplada desde el inicio. La profundidad y calidad de la plantilla son los pilares sobre los que se asienta la confianza del equipo. La capacidad de los jugadores que no sean convocados a la selección para desempeñarse al más alto nivel es indiscutible, y el dominio del estilo de juego y las indicaciones del técnico son tan profundos que se confía en que cualquiera que salte al campo lo hará de la mejor manera posible. El sistema está tan interiorizado que las variantes tácticas y las exigencias del entrenador pueden ser ejecutadas por cualquier miembro del plantel. En un plano personal, Ricardo Marín se enfrentará este sábado a su antiguo club, el Puebla, en un encuentro que sin duda reviste un carácter especial y emotivo para el delantero, añadiendo un condimento adicional a la recta final del torneo y a la búsqueda del tan anhelado título. La preparación mental y táctica, junto con la confianza en la fortaleza colectiva, son las claves para Chivas en su camino hacia la gloria en el Clausura 2026





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