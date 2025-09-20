Chivas presenta convocatoria para enfrentar a Toluca: Pulido regresa, pero con bajas importantes

Gabriel Milito anuncia la lista de convocados de Chivas para el partido contra Toluca, destacando el regreso de Alan Pulido tras una lesión. El equipo enfrenta importantes ausencias debido a lesiones y compromisos internacionales.

Chivas , bajo la dirección de Gabriel Milito , ha revelado la lista de 21 jugadores convocados para el crucial encuentro contra Toluca en la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX. La noticia más destacada es el regreso de Alan Pulido , quien ha superado una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante un mes.

El delantero mexicano está listo para reincorporarse al equipo y podría tener minutos en el partido del sábado en el Estadio Akron, un impulso significativo para las aspiraciones de Chivas. El equipo llega a este enfrentamiento con un ánimo renovado, tras haber sumado cuatro puntos en los últimos dos partidos, incluyendo el vibrante Clásico Nacional contra América. Milito, consciente de la importancia del duelo ante los Diablos Rojos, planea alinear a sus mejores hombres para asegurar un resultado positivo. La recuperación de Pulido es un alivio para el entrenador, ya que añade una opción ofensiva de gran calibre al plantel. Sin embargo, no todas son buenas noticias para el Rebaño Sagrado. \A pesar del regreso de Pulido, Chivas enfrenta importantes bajas para este compromiso. Yael Padilla y Hugo Camberos no estarán disponibles debido a su convocatoria para la concentración de la Selección Mexicana Sub-20, que se prepara para el Mundial. Además, Roberto Alvarado continúa fuera de acción debido a una lesión en el tobillo derecho sufrida durante el Clásico Nacional, lo que representa una baja sensible para el ataque. A estas ausencias se suman las de Alan Mozo, Erick Gutiérrez y Daniel Aguirre, quienes también están marginados por diversas lesiones. Estas ausencias obligan a Milito a reconfigurar su once inicial y a buscar alternativas para mantener la competitividad del equipo. La gestión de la plantilla y la adaptación a estas bajas serán cruciales para el desempeño de Chivas en este encuentro. La profundidad del equipo será puesta a prueba, y el entrenador deberá confiar en la capacidad de los jugadores disponibles para suplir a los ausentes y afrontar el desafío que representa Toluca. La afición espera una actuación sólida y un resultado favorable que mantenga al equipo en la pelea por los primeros puestos de la tabla. La afición espera, con gran expectación, la actuación del equipo y confía en que los jugadores convocados darán lo mejor de sí para lograr la victoria en este importante encuentro. La ausencia de jugadores clave representa un reto para Milito, pero también una oportunidad para que otros jugadores demuestren su valía y se ganen un lugar en el equipo. \La convocatoria completa para el partido contra Toluca incluye a: Raúl Rangel, Oscar Whalley, Miguel Gómez, Richard Ledezma, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo, Luis Olivas, Bryan González, Luis Romo, Rubén González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Isaac Brizuela, Cade Cowell, Santiago Sandoval, Javier Hernández, Armando González, Teun Wilke, y, por supuesto, Alan Pulido. La inclusión de Pulido genera gran expectativa entre la afición, que espera ver el regreso de su delantero estrella y su impacto en el terreno de juego. La presencia de jugadores experimentados como Javier Hernández y Luis Romo, junto con la frescura de los jóvenes talentos, brinda a Milito una variedad de opciones tácticas para enfrentar a Toluca. La estrategia de juego y la selección del once inicial serán clave para contrarrestar las fortalezas del rival y buscar la victoria. El cuerpo técnico trabajará intensamente para preparar al equipo tanto física como mentalmente para este importante desafío. El partido se perfila como un encuentro emocionante y disputado, donde ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en su camino hacia la liguilla. La afición rojiblanca espera con ansias el inicio del partido y confía en que Chivas mostrará su mejor versión para lograr un resultado positivo





