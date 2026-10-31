Chivas recibe a Atlante en la Jornada 15 de la Liga MX en el Estadio AKRON

Chivas, tercero con 26 puntos, recibe a Atlante, decimosexto con 14, en la Jornada 15 de la Liga MX el sábado 31 de octubre de 2026 en el Estadio AKRON.

Chivas recibirá a Atlante el próximo sábado 31 de octubre de 2026 en el Estadio AKRON, en un duelo correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado llega en la tercera posición de la tabla con 26 puntos, mientras que el equipo Azulgrana ocupa el lugar 16 con 14 unidades.

El encuentro presenta un contraste marcado entre ambos equipos y se disputará en el inmueble del conjunto rojiblanco, que busca mantenerse en los primeros sitios de la competencia.

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Chivas llega con confianza tras vencer a Rayados

El conjunto de Guadalajara suma 7 victorias en la presente temporada y acumula 26 puntos que lo mantienen en la tercera posición de la clasificación general.

En su último partido, Chivas derrotó a domicilio a Rayados de Monterrey, resultado que le permitió conservar su lugar entre los primeros de la competencia y llegar con una buena dosis de confianza al duelo contra Atlante.

Ese triunfo ante Monterrey devolvió la fe al equipo y lo tiene listo para enfrentar el desafío que representa el conjunto Azulgrana en la Jornada 15.

Atlante, al borde de la eliminación

Atlante ocupa la posición 16 de la tabla con apenas 14 puntos y solo 3 victorias en la campaña actual, números que lo colocan en una situación complicada dentro de la liga.

En su más reciente encuentro, el equipo Azulgrana sufrió una derrota ante Atlético de San Luis, lo que agravó su panorama en la clasificación y lo dejó al borde de la eliminación.

Esa caída genera dudas sobre su rendimiento y añade presión al plantel, que necesita revertir la situación en esta nueva batalla para mantener viva la esperanza de avanzar.

Horario del Chivas vs. Atlante en México y Estados Unidos

El partido entre Chivas y Atlante está programado para iniciar en México a las 7:07pm, de acuerdo con la información disponible sobre la Jornada 15 del torneo.

Para el público en Estados Unidos, el silbatazo inicial será a las 9:07pm tiempo del Este, 8:07pm tiempo del Centro y 6:07pm tiempo del Pacífico.

La información sobre la transmisión del partido aún no ha sido confirmada, por lo que los aficionados deberán estar atentos a los anuncios oficiales para conocer los canales y plataformas disponibles.

Un duelo con intereses opuestos en la Liga MX

El enfrentamiento del sábado 31 de octubre de 2026 en el Estadio AKRON ofrece un contraste notable en el rendimiento de ambos equipos durante la liga, lo que añade un nivel de interés adicional al duelo.

Chivas, con 26 puntos y 7 victorias, busca consolidarse en los primeros lugares, mientras que Atlante, con 14 unidades y 3 triunfos, intenta salir de la zona complicada en la que se encuentra.

La diferencia de 12 puntos entre ambos conjuntos refleja la distancia en la tabla y anticipa un partido en el que el equipo local parte como favorito por su posición y su más reciente resultado.

Para los seguidores de ambos clubes, el cotejo representa una oportunidad distinta: para el Rebaño Sagrado, mantener el ritmo en la parte alta; para el Atlante, revertir una racha adversa que lo tiene al borde de la eliminación en la Jornada 15.