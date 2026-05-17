Chivas regala camiseta para fanáticos tapatíos antes de cuartos de final

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán en el Estadio Jalisco antes de los cuartos de final de la Liga MX de la temporada 2026. El equipo rojiblanco se dedicó a regalar sus camisetas a los aficionados tapatíos, y ambos clubes presentaron camisetas alternativas en azul hace meses.

Chivas se enfrentará a Cruz Azul en el Estadio Jalisco antes de los cuartos de final de la Liga MX de la temporada 2026. El equipo rojiblanco se atribuyó la tarea de regalar sus camisetas a los aficionados tapatíos previamente al encuentro.

Chivas y Cruz Azul se miden por un boleto a la final, y Chivas desea hacer pesar la cancha. Además, ambos equipos presentaron camisetas alternativas en azul hace meses, pero su similaridad ha generado comentarios negativos. Chivas mandó personal a vestir a los aficionados con sus colores tradicionales, mientras que los de Cruz Azul les regalaron jerseys nuevos en bolsa a los aficionados de la talla correcta. Algunos espectadores incluso recibieron más de una camiseta de Chivas





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