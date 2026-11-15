Chivas se clasifica a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Chivas Femenil avanzó a las semifinales tras empatar 1-1 con Bravas. Se conocerán los restantes clasificados el 15 de noviembre en la segunda ronda del Apertura 2026.

Chivas Femenil consolidó su presencia en la siguiente ronda del torneo y se convirtió en el segundo equipo en asegurar su boleta a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. El equipo tapatío eliminó a Bravas de la UNAM gracias a un mejor posicionamiento en la tabla general, una ventaja crucial que prevaleció a pesar del empate 1-1 alcanzado durante el partido de vuelta.

Desarrollo táctico del partido en Guadalajara

El encuentro, disputado el domingo 15 de noviembre en el Estadio AKRON de Guadalajara, Jalisco, mantuvo una tensión notable desde los primeros compases. La escudería de Bravas, conocida por su afición apodada como "Las Bravas", defendió con ahínco su localía, pero no pudo evitar la igualdad en el marcador global que benefició a las de Chivas. En la ida, disputada con anterioridad, el cotejo había finalizado sin goles, bajo un marcador de 0-0.

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La apertura del marcador llegó al minuto 15, cuando Farlyn Caicedo ejecutó un disparo preciso desde fuera del área que burló la reacción de Blanca Félix. Las localas buscaron responder con urgencia y lograron emparejar la cuenta en la recta final del primer tiempo. Alicia "Licha" Cervantes, figura histórica del club, aprovechó un error defensivo de la guardameta Emily Alvarado para convertir el tanto.

Esta jugada generó una intensa polémica entre el cuerpo técnico y la afición visitante. Sin embargo, el uso del Video Asistente del Árbitro (VAR) al minuto 39 confirmó la legalidad de la acción, permitiendo que el gol fuera anotado en la pizarra. El resultado final mantuvo la igualdad técnica, pero la clasificación decidió el orden en la tabla acumulada.

Calendario de los restantes cuartos de final

Este mismo domingo 15 de noviembre se cerrará la ronda de cuartos de final con dos enfrentamientos decisivos que definirán los otros dos cupos para la fase semifinal. Las Rayadas del Monterrey recibirán al Pachuca en el Estadio BBVA, un escenario que les otorga una ventaja significativa. El equipo regiomontense llega al duelo con un margen de 1-0 a su favor sobre las Tuzas.

Para que las jugadoras de Pachuca logren el milagro de clasificar, necesitarán ganar por un margen de dos goles de diferencia o superior. Cualquier otro resultado, incluido el empate o la derrota, sellará la eliminación de las tuzas y confirmará el avance del conjunto de Monterrey a la siguiente etapa del campeonato nacional.

Por otra parte, el campeón vigente América buscará asegurar su título en la visita al Estadio Nemesio Díez para enfrentar al Toluca. Las Águilas llegan con una holgura considerable, ya que se impusieron 3-0 en el partido de ida. Este resultado les permite acceder a las semifinales incluso con un empate en el global, colocándolas en una posición dominante.

Fechas clave y otros clasificados confirmados

Además de Chivas, el equipo Pumas de la UNAM ya ha asegurado su lugar en las semifinales. Las felinas lograron un avance contundente tras golear 5-0 a Tigres en el partido de vuelta, logrando una victoria global por marcador de 7-3. Esta actuación histórica les permitió entrar a dicha fase del campeonato por primera vez en su trayectoria reciente.

Las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil se celebrarán entre el 9 y el 13 de diciembre. La competición sufrirá una pausa prolongada debido a la Fecha FIFA, un periodo crucial para las selecciones nacionales.

Durante esta interrupción, la Selección Mexicana Femenil pondrá todos sus esfuerzos en buscar su clasificación al Mundial Femenil de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Este descanso internacional impactará directamente en el ritmo de preparación de los clubes que ya han consolidado su pase a la instancia decisiva.