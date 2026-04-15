Chivas, un club de excelencia: Recibe cuatro certificaciones internacionales

El Club Deportivo Guadalajara celebra la obtención de cuatro certificaciones internacionales, consolidándose como el único club en el mundo en lograr este hito. El reconocimiento abarca la calidad, sostenibilidad y seguridad en sus operaciones.

Las Chivas continúan generando impacto, no solo en el terreno de juego con su desempeño en el Clausura 2026, sino también fuera de él, al recibir cuatro certificaciones a nivel internacional, consolidándose como el único club en el mundo en poseerlas. Este reconocimiento marca un hito significativo en la historia del Club Deportivo Guadalajara, demostrando su compromiso inquebrantable con la excelencia y la mejora continua en todas sus operaciones.

El martes, el club fue galardonado con los certificados ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 20121, evidenciando el cumplimiento de rigurosos estándares internacionales en diversas áreas. Amaury Vergara, presidente de las Chivas, expresó la trascendencia de estos logros, destacando la importancia de mantener esta cultura de excelencia a largo plazo. Subrayó que el objetivo no es solo alcanzar las certificaciones, sino también asegurar su perdurabilidad en cada acción del club. Estas certificaciones respaldan el trabajo realizado y confirman que Chivas opera con estándares internacionales de calidad, utilizando sistemas, protocolos y técnicas claras. Vergara enfatizó que, al proclamarse como el mejor equipo de México, esta declaración se respalda con hechos concretos y ejemplos tangibles.

La obtención de estas certificaciones abarca tanto el Estadio Akron como Verde Valle, sedes mundialistas para partidos y entrenamientos, respectivamente. La certificación ISO 20121 en Gestión de Eventos Sostenibles posiciona al Akron y Verde Valle como las primeras instalaciones latinoamericanas en recibir esta distinción, uniéndose a estadios de renombre mundial como el SoFi Stadium en Los Ángeles y el Gillette Stadium en Boston. Además, las otras certificaciones recibidas abarcan diferentes aspectos de la gestión del club. La ISO 9001, enfocada en el Sistema de Gestión de Calidad, busca la mejora continua, la eficiencia de los procesos y la satisfacción del cliente. La ISO 14001, relacionada con el Sistema de Gestión Ambiental, se centra en identificar, gestionar y reducir el impacto ambiental, promoviendo la sostenibilidad. Finalmente, la ISO 45001, que se enfoca en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se orienta a prevenir riesgos laborales y garantizar entornos de trabajo seguros.

La celebración de estas certificaciones se llevó a cabo con un evento simbólico en el atrio principal del Estadio Akron, contando con la presencia de la directiva y el personal del Club Deportivo Guadalajara, marcando un momento de orgullo y reconocimiento al esfuerzo colectivo.





mediotiempo / 🏆 20. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chivas Certificaciones ISO Estadio Akron Verde Valle Amaury Vergara Fútbol Calidad Sostenibilidad Seguridad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hijo de Gignac le pide una foto a la Hormiga GonzálezLuego del Tigres vs Chivas, uno de los hijos del delantero francés

Read more »

Reabren el Deportivo Tlalli para impulsar el deporte y la convivencia en TlalnepantlaVecinos de la zona señalaron que la recuperación del deportivo representa un cambio positivo para la comunidad

Read more »

Omar 'N' seguirá en la cárcel tras detención por abuso infantilEl exjugador de Chivas y México fue detenido en octubre del año pasado.

Read more »

Anuncian lanzamiento de canal deportivo con lo mejor del futbol y ligas en exclusivaLa Premier League, la UEFA Europa League, la Bundesliga y la Saudi Pro League y la Liga MX son algunas de las ligas que se podrán disfrutar.

Read more »

Puebla se convierte en epicentro deportivo con la Olimpiada CONADE 2026El evento reunirá a deportistas de todo el país y consolidará al estado como referente deportivo nacional e internacional

Read more »

¿Quién transmite la Vuelta del LA Galaxy vs Toluca de Concachampions? Canal y Horario EN VIVOLA Galaxy recibe al Toluca para la Vuelta de los Cuartos de Final; conoce los detalles

Read more »