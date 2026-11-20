Mier confirma que Chivas busca jugadores que complementen el esquema de Gabriel Milito, priorizando el desarrollo de la casa y descartando bombazos.

La dirección deportiva de Chivas establece que no existirá una política de fichajes 'bombazos' en Verde Valle. El directivo Mier definió el proyecto para consolidar el esquema actual. Este enfoque busca integrar elementos que sumen al equipo sin depender de nombres externos destacados.

Definición del nuevo modelo técnico

Mier explica en exclusiva con Marc Crosas de TUDN que el club prioriza la coherencia deportiva sobre la fama individual. Se busca que los nuevos integrantes complementen la plantilla existente de Chivas. Esta estrategia asegura que cada jugador encaje perfectamente en el modelo de juego establecido.

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El objetivo principal es evitar contratas impulsadas por el buen momento de un futbolista en otro equipo o en la selección nacional. El directivo Mier aclara que no se pretende traer 'bombazos' por su nombre. La meta es que el equipo brille colectivamente gracias a esta sinergia interna.

Prioridad absoluta a la cantera local

El director deportivo dejó claro que dar salida al talento de casa sigue siendo la máxima prioridad. Se mantiene la convicción de que la primera opción de Chivas debe provenir siempre del club. Este principio estructura toda la estrategia de transferencia actual.

El directivo Mier reconoce que algunos prospectos locales aún no están listos para el primer equipo. Ante esta situación, la directiva busca un perfil específico que venga a complementar esta zona de la escuadra. No se planea llenar el plantel con jugadores mexicanos 'bombazos'.

Rol de Gabriel Milito en la estrategia

El conjunto que dirige Gabriel Milito adopta esta visión de trabajo conjunto. La presencia de perfiles externos se concibe como una pieza que ayuda a brillar individualmente a quienes ya están. La lógica es que el éxito colectivo potencie el rendimiento de cada elemento.

Chivas descarta explícitamente fichajes por el mero hecho de tener un buen rendimiento ajeno. La coherencia con el sistema de Gabriel Milito es la regla fundamental. Mier confirma que la integración debe servir al modelo de juego del club.

Consecuencias para el mercado deportivo

Esta decisión redefine las expectativas del mercado para la escuadra rojiblanca. Los aficionados pueden anticipar movimientos discrecionales pero funcionales. La gestión de Mier se enfoca en la calidad técnica sobre el impacto mediático.

El enfoque de Verde Valle prioriza la construcción sólida sobre las soluciones rápidas. Se busca que la plantilla tenga una identidad clara y uniforme. La estrategia de Mier apunta a largo plazo.