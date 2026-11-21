El Club Deportivo Guadalajara y Cruz Azul chocan el 22 de noviembre por la Jornada 17. Un triunfo celeste asegura el primer lugar solitario en la Liga MX.

El Club Deportivo Guadalajara y Cruz Azul se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron por la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este encuentro tiene implicaciones directas en la tabla de posiciones, ya que define quién lidera el campeonato al cierre de la fase regular. La Máquina llega con 32 puntos en la cima, mientras que Chivas sostiene el tercer lugar con 30 unidades.

Condiciones para el liderato del torneo

Cruz Azul necesita imperativamente vencer a Chivas para ocupar la primera posición de manera exclusiva. Si el equipo celeste gana, asegura el primer lugar sin depender de los resultados en otras canchas. Este escenario les daría una ventaja estratégica crucial para la próxima fase del campeonato nacional.

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Por su parte, el Club Deportivo Guadalajara debe ganar su partido y, simultáneamente, esperar que Club América empate o pierda ante Tigres. América también suma 30 puntos, por lo que cualquier resultado distinto a la victoria para Chivas podría permitir que el equipo del América o incluso los felinos, si derrotan a América, se posicionen por delante. La matemática es estricta y no deja espacio para el error.

Declaraciones de Omar Govea y objetivos del plantel

Omar Govea, mediocampista del Club Deportivo Guadalajara, confirmó en conferencia de prensa que el objetivo inicial del equipo era terminar en la primera posición. Aunque reconoce la importancia de cerrar líderes, su prioridad inmediata es garantizar la Vuelta de liguilla en casa. Govea señaló que salir a buscar el triunfo ante Cruz Azul es fundamental para consolidar esa ventaja local.

El futbolista describió el duelo como un reto necesario para evaluar el nivel del plantel antes de la fase decisiva. Govea destacó que los encuentros entre Chivas y La Máquina suelen ser muy cerrados y competitivos. A pesar de la dificultad, el jugador ve en este partido una oportunidad para ganar confianza y demostrar la solidez del grupo actual.

Omar Govea expresó su orgullo por la calidad del equipo, mencionando la solidez defensiva y la capacidad ofensiva. Considera que el plantel tiene las herramientas y la inteligencia táctica necesarias para competir al más alto nivel. El mediocampista subrayó que el compromiso del grupo es salir campeón y que el club ofrece las bases para lograrlo.

Impacto en la Liguilla y logística del partido

La victoria ante Cruz Azul serviría como un impulso anímico importante para el Club Deportivo Guadalajara. Govea afirmó que vencer a un rival de este calibre ayudaría al equipo a afrontar la parte final del torneo con mayor seguridad. El jugador enfatizó que el Estadio Akron debe ser una fortaleza infranqueable durante la disputa de la Liguilla.

El partido correspondiente a la Jornada 17 inicia a las 17:07 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados y seguidores del fútbol mexicano podrán sintonizar el enfrentamiento a través de la señal de Amazon Prime Video. Este horario y la transmisión digital permiten un acceso amplio para seguir la batalla por el primer lugar del Apertura 2026.

Omar Govea reiteró que jugar en un club tan grande como Chivas marca un compromiso permanente con los aficionados. El equipo no debe dejar que el título les quite la cabeza, sino que debe enfocarse en la ejecución táctica. La oportunidad está presente y el plantel asume la responsabilidad de capturar el trofeo con disciplina y esfuerzo colectivo.