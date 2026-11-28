Chivas necesita vencer a Pachuca este 29 de noviembre en el Estadio AKRON para avanzar a las semifinales del Apertura 2026 en la Liga MX.

Chivas inicia con desventaja en el marcador global tras perder 2-1 ante Pachuca en el partido de ida, por lo que el equipo dirigido por Gabriel Milito debe lograr una victoria en el Estadio AKRON este domingo 29 de noviembre para clasificar a las semifinales de la Liga MX.

Requisitos para el paso de Chivas a las semifinales

Un triunfo por cualquier marcador es la única opción para que el Rebaño Sagrado avance directamente, mientras que un empate en el marcador global beneficiaría a los Tuzos debido a su mejor posición en la tabla general.

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La confrontación de vuelta se disputará el domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas del Centro de México con transmisión exclusiva en Amazon Prime Video.

La ausencia clave: Expulsión de Oussama Idrissi

Pachuca enfrenta este encuentro sin contar con Oussama Idrissi, el autor de los dos goles que dieron la victoria a los hidalguenses en la ida.

El extremo marroquí fue expulsado por recibir una segunda amonestación por hacer gestos y comentarios burlones hacia la banca del Guadalajara.

Los Tuzos evaluaron apelar la sanción ante la Comisión Disciplinaria pero decidieron finalmente no hacerlo, dejando al jugador fuera del plantel.

Previstas alineaciones para el choque decisivo

Chivas podría presentar a una formación con Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Fernando González, Omar Govea, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval.

Pachuca espera alinearse con Carlos Moreno, Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas, Alán Bautista, Christian Rivera, Rodolfo Pizarro, Kenedy, Nicolás Vallejo y Salomón Rondón.

Historial reciente y motivación de ambos equipos

Tanto Chivas como Pachuca buscan acceder a las semifinales del futbol mexicano por segundo torneo consecutivo.

Ambos conjuntos fueron eliminados en esa fase durante el Clausura 2026, Chivas por Cruz Azul y Pachuca por Pumas.

La presión es máxima para que el Rebaño Sagrado complete la remontada en su propio estadio ante el público que lo apoya.

Transmisión y detalles logísticos del evento

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo exclusivamente a través de la señal de Amazon Prime Video a partir de las 19:07 horas.

El Estadio AKRON será la sede oficial para este duelo de cuartos de final que determinará a los finalistas de la competencia.

La jornada deportiva concentra la atención nacional en el resultado que definirá al siguiente clasificado al duelo por el título.