Chivas necesita remontar ante Pachuca este domingo para avanzar en la Liguilla del Apertura 2026. Un análisis del historial de títulos y la presión sobre Gabriel Milito.

Chivas de Guadalajara ha canalizado toda su atención y preparación estratégica hacia el partido crucial que disputará este domingo contra Pachuca, dejando de lado los debates sobre los encuentros de Liguilla programados para el sábado. El equipo rojiblanco busca revertir la desventaja sufrida en el encuentro de ida para mantener vivo el sueño de conquistar su décimo tercera estrella en la historia de la Liga MX. Este duelo se define como la vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2026, un compromiso de alta exigencia técnica y mental para el plantel dirigido por Gabriel Milito.

La historia del título de Clausura 2017

La última vez que el conjunto de Guadalajara se coronó campeón de un torneo corto fue el 28 de mayo de 2017, en una final histórica disputada contra Tigres. Bajo la dirección técnica del argentino Matías Almeyda, el Rebaño logró su duodécima estrella nacional con un marcador global de 4-3. La serie comenzó con un empate de 2-2 el 25 de mayo en el Estadio Universitario, donde Alan Pulido y Rodolfo Pizarro marcaron para Guadalajara, mientras que André-Pierre Gignac anotó los dos goles de los locales. Posteriormente, el 28 de mayo en el Estadio Chivas, la vuelta terminó con una victoria de 2-1 para el equipo de Guadalajara, con goles de Pulido y José Juan Vázquez, tras un descuento de Ismael Sosa. Esta conquista puso fin a casi once años de sequía desde el título del Apertura 2006, además de sumar un doblete al vencer a Morelia en penales por la Copa MX del Clausura 2017.

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El peso de la estrella 13 en juego

Actualmente, Chivas acumula 12 campeonatos de Liga MX profesionales en su palmarés, distribuidos en 9 títulos de torneos largos y 3 de torneos cortos. La lista de entrenadores que han dejado su huella en esta cifra incluye a Donaldo Ross (1956-57), Árpád Fekete (1958-59 y 1959-60), Javier de la Torre (1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70), Alberto Guerra (1986-87), Ricardo Ferretti (Verano 1997) y José Manuel de la Torre (Apertura 2006). Cada nuevo título representa un hito en la historia del club, y la búsqueda de la estrella número 13 under el mando de Gabriel Milito añade una capa extra de presión y expectativa sobre el cuerpo técnico y los jugadores. Milito, quien recientemente mostró su carácter intenso en otras instancias, ahora enfrenta el desafío de mantener la calma y la estructura táctica necesaria para lograr el objetivo.

Detalles del enfrentamiento contra Pachuca

El próximo domingo 29 de noviembre, a las 19:07 horas, Chivas recibirá a Pachuca en el Estadio Akron para definir su paso a semifinales. En el partido de ida, los Tuzos se impusieron por 2-1 después de remontar un marcador adverso, con un doblete decisivo de Oussama Idrissi, quien más tarde fue expulsado por provocación. Esta victoria visitante colocó a Pachuca en una posición ventajosa, pero el Rebaño mantiene esperanza debido a su desempeño en la fase regular. La condición de campeón de la fase regular otorga a Chivas la ventaja deportiva, un factor determinante en el sistema de clasificación actual de la liga mexicana.

Condiciones para avanzar a la final

La matemática del fútbol dicta que Chivas necesita ganar por cualquier marcador para clasificar directamente a la final del torneo. Sin embargo, la ventaja deportiva juega un papel fundamental en escenario de empate: si el global de goles termina igualado al término de los noventa minutos reglamentarios y los tiempos extras, el equipo de Guadalajara avanzará gracias a su mejor posición en la tabla general. Esta regla ofrece un margen de error adicional, pero no elimina la necesidad de la victoria para asegurar el pase con mayor holgura y psicología favorable. La ilusión por levantar la copa nuevamente impulsa al club a trabajar intensamente para superar el déficit de goles y sorprender a Pachuca en terreno propio.