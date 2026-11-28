Conoce los antecedentes del duelo entre Chivas y Pachuca en la Liguilla. Analizamos la racha de Benjamín Mora, la baja de Idrissi y las oportunidades para el Rebaño Sagrado.

El Club Deportivo Guadalajara se prepara para el duelo decisivo de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026 frente al Pachuca, buscando revertir una racha estadística adversa en el banquillo. El estratega mexicano Benjamín Mora mantiene un historial invicto impecable contra Gabriel Milito desde que este último asumió la dirección técnica del Rebaño Sagrado en mayo de 2025. Este antecedente negativo pesa sobre la entidad tapatía mientras se acerca la vuelta del enfrentamiento en el Estadio Akron.

Historial favorable para el DT hidalguense

Benjamín Mora cuenta con un saldo positivo de dos victorias y un empate en los tres enfrentamientos oficiales dentro de la Liga MX contra los equipos dirigidos por Milito. Esta racha favorable comenzó en la Jornada 14 del Apertura 2025, cuando el Querétaro comandado por Mora venció 1-0 a Chivas en el Estadio Corregidora. El gol de la victoria fue anotado tempranamente por Alí Ávila, consolidando la primera de las tres batallas ganadas.

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Posteriormente, en la Jornada 6 del Apertura 2026, ya al frente de los Tuzos, Mora igualó 1-1 ante el Guadalajara en el Estadio Hidalgo. En ese encuentro, Roberto Alvarado adelantó a los rojiblancos, pero Salomón Rondón empató desde el punto penal. El tercer capítulo llegó en la ida de los Cuartos de Final, donde Pachuca remontó un autogol de Eduardo Bauermann para imponerse 2-1 y terminar con el invicto visitante del conjunto tapatío.

Bajas críticas para la estrategia tachera

A pesar de este antecedente favorable para Mora, el panorama para la vuelta presenta un obstáculo importante para la escuadra hidalguense debido a la baja de Oussama Idrissi. El atacante marroquí, quien fuera autor del doblete que le dio el triunfo a los Tuzos en el primer capítulo, vio la tarjeta roja por doble amonestación en el tiempo agregado del partido anterior.

El jugador recibió la expulsión en el minuto 90+5' tras realizar señas hacia la banca rojiblanca, un gesto que la directiva de Pachuca confirmó que no apelará. Esta sanción deja sin opciones al goleador clave del primer encuentro, afectando significativamente las opciones ofensivas del equipo que viaja a Zapopan buscando una clasificación que parecía al alcance antes de la eliminación.

Condiciones de clasificación y logística del partido

Por su parte, Chivas cerró la fase regular como superlíder con 33 unidades, lo que le otorga una ventaja táctica crucial para la vuelta. El equipo tapatío le basta con ganar por cualquier marcador, incluso un 1-0 para empatar el global 2-2, para avanzar a Semifinales por mejor posición en la tabla general. Esta condición simplifica los objetivos estratégicos para Gabriel Milito y su planteamiento para el domingo.

El partido de vuelta de los Cuartos de Final se disputará este domingo 29 de noviembre en punto de las 19:07 horas, según el tiempo del centro de México. El encuentro se llevará a cabo en la cancha del Estadio Akron, ubicado en Zapopan. Toda la cobertura, los goles y las acciones más relevantes de este encuentro podrán seguirse en vivo a través del minuto a minuto en la app y el sitio web oficial de Azteca Deportes.