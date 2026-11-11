Chivas y la polémica de Anwar Ben Rhouma con Túnez en Juegos Olímpicos

El delantero de Chivas, Anwar Ben Rhouma, enfrenta cuestionamientos por su posible convocatoria a la selección de Túnez para los Juegos Olímpicos de 2028.

El Club Deportivo Guadalajara ha enfrentado un nuevo debate sobre su política exclusiva de fichar únicamente futbolistas mexicanos. La controversia surge alrededor del delantero Anwar Ben Rhouma, quien podría representar a otra nación en competiciones internacionales. Este caso resalta las tensiones entre la identidad institucional del Rebaño Sagrado y la realidad multicultural de sus jugadores.

Anwar Ben Rhouma convocado por Túnez

La situación se intensificó cuando se reportó que la selección de Túnez solicitó al futbolista para competir en el torneo clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de 2028. El joven atacante de 21 años llegó a mediados de 2026 para integrarse a la categoría Sub-21 del club tapatío. Su rendimiento ha sido destacado, ya que anotó 11 goles en 15 partidos durante la temporada actual. Esta producción lo posiciona como un prospecto clave para el Tapatío o el primer equipo de Chivas.

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Origen y perfil internacional del delantero

Anwar Ben Rhouma nació en Estados Unidos, pero posee una doble herencia familiar que complica su estatus deportivo. Su padre es tunecino y su madre mexicana, lo que le otorga derechos de representación ante ambas federaciones. A pesar de su nacimiento en territorio estadounidense, la llamada de la selección africana genera preocupación en la afición. El jugador ha demostrado gran nivel técnico, lo que aumenta la probabilidad de que acepte la invitación para defender el escudo de Túnez.

Cade Cowell y su trayectoria con Estados Unidos

Este no es el único caso reciente que cuestiona la política de nacionalidad del club. Cade Cowell, de 23 años, tiene ascendencia mexicana a través de su abuela materna. Sin embargo, desarrolló toda su carrera internacional defendiendo a Estados Unidos. Actualmente cuenta con 11 partidos disputados con la selección mayor de las barras y las estrellas. Su presencia en el plantel de Chivas mantiene viva la discusión sobre la aplicación estricta de las reglas de fichaje.

Santiago Ormeño representando al Perú

Otro ejemplo significativo es el del delantero Santiago Ormeño, quien brilló con el Puebla entre 2021 y 2024. Llegó a Chivas en 2022, pero durante ese periodo decidió representar a la selección de Perú. Esta decisión fue posible gracias a la ciudadanía de su padre y su abuelo. El caso de Ormeño ilustra cómo los vínculos familiares permiten a los jugadores elegir otras nacionalidades deportivas.

Impacto en la imagen institucional de Chivas

La postura institucional de jugar solamente con futbolistas mexicanos ha sido cuestionada históricamente. Muchos seguidores consideran que esta regla es una mentira dada la presencia de jugadores con doble nacionalidad. Los casos de Ben Rhouma, Cowell y Ormeño evidencian esta contradicción. La llegada de nuevos talentos con raíces mexicanas pero opciones internacionales sigue siendo un tema delicado para la directiva del club.