Chivas ha tenido buen ojo para fichar a jugadores nacidos en EE. UU. con sangre mexicana, como Brian Gutiérrez, a quien un equipo español (Real Oviedo) intentó contratar sin éxito antes de su llegada al Rebaño. El serbio Veljko Paunović, DT de Serbia, elogia su trayectoria.

Chivas ha demostrado tener una estrategia clara y exitosa al fichar a jugadores nacidos en Estados Unidos pero de ascendencia mexicana, aprovechando tanto su talento como su conexión cultural con el club.

Un caso destacado es el de Brian Gutiérrez, whose journey illustrates the club's ability to attract prospects with Mexican heritage. Según se informa, un equipo de España, posiblemente Real Oviedo, intentó ficharlo en más de dos ocasiones, incluso logrando su ascenso a LaLiga la temporada pasada, pero las negociaciones nunca se concretaron. Este antecedente sugiere que el jugador tenía un vínculo fuerte con Chivas, ya que se unió al club antes del Clausura 2026 para reforzar la plantilla.

El entrenador serbio Veljko Paunović, quien conoció a Gutiérrez durante su etapa temprana en Chicago, ha elogiado su desarrollo, destacando que pasó por procesos formativos sólidos tanto en el club estadounidense como en la selección mexicana. Paunović, ahora director técnico de Serbia y encargado de liderar al equipo para la Copa Mundial de 2030, mencionó en conferencia de prensa que conoce muy bien al jugador y se alegra de su progreso.

Este trasfondo subraya cómo Chivas ha sabido capitalizar las raíces mexicanas de futbolistas en el extranjero, superando a rivales europeos en la competencia por sus fichajes. Además, surge un contexto adicional con la figura y campeón de Cruz Azul, quien afirma ser buscado por André Jardine, actual entrenador de América, mostrando así el movimiento constante en el mercado de fichajes del fútbol mexicano.

La noticia también incluye detalles sobre un duelo programado a las 8 de la noche en el Estadio Nemesio Diez, aunque este parece ser un evento separado y no directamente relacionado con el tema principal. En resumen, la narrativa gira en torno a la estrategia de Chivas para captar talento mexicoamericano, el caso específico de Brian Gutiérrez, y las declaraciones de Veljko Paunović, todo dentro del ecosistema del fútbol profesional mexicano





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