Chofer resulta gravemente herido tras accidente provocado por conductor prófugo en Saltillo

Un joven conductor fue trasladado de urgencia al IMSS tras estrellarse contra un poste en el Periférico Luis Echeverría, luego de que otro vehículo lo impactara y escapara del lugar.

La noche del pasado miércoles se convirtió en una tragedia evitable para un joven conductor en la ciudad de Saltillo , Coahuila. Alrededor de las once de la noche, mientras transitaba por la lateral del Periférico Luis Echeverría Álvarez, específicamente a la altura del bulevar Nazario Ortiz Garza, la tranquilidad del trayecto fue interrumpida violentamente.

El joven, que conducía un vehículo marca Seat Ibiza en dirección de norte a sur, fue víctima de una maniobra irresponsable por parte de otro automovilista. Según los reportes preliminares y las indagatorias iniciales, el otro conductor realizó un cambio de carril repentino y sin las precauciones debidas, impactando por alcance la parte posterior del Ibiza.

Este golpe inesperado provocó que el joven conductor perdiera el control total de su unidad, la cual se desvió de su trayectoria habitual, subió a la banqueta y terminó estrellándose con una fuerza devastadora contra la base de un poste de concreto. El estruendo del impacto alertó a diversos testigos y conductores que circulaban por la zona, quienes inmediatamente dieron aviso a través del número de emergencias 911.

En cuestión de minutos, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar del siniestro para brindar los primeros auxilios. Al evaluar el estado de salud del lesionado, el personal médico confirmó que el joven presentaba una fractura severa en una de sus piernas, además de múltiples contusiones y golpes en diversas partes del cuerpo debido a la magnitud del choque y la presión de las bolsas de aire.

Ante la gravedad de las lesiones y la necesidad de una atención especializada, el paciente fue estabilizado en el sitio y trasladado de urgencia a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica y quirúrgica para tratar sus heridas. Por su parte, los elementos de Tránsito Municipal se hicieron presentes en el sitio para resguardar la zona y realizar el peritaje correspondiente.

Al examinar la escena, los agentes pudieron constatar el rastro del accidente y la posición final del vehículo Seat Ibiza, el cual quedó con daños materiales considerables en la parte frontal y posterior. Sin embargo, la frustración de las autoridades y de la víctima radica en que el conductor responsable del impacto inicial huyó del lugar inmediatamente después del choque, sin detenerse a auxiliar al herido ni proporcionar sus datos de seguro o identificación.

Esta acción agravó la situación, dejando al joven conductor en un estado de vulnerabilidad total en medio de una vía rápida y peligrosa. Debido a la ausencia de testigos presenciales que pudieran proporcionar la placa del vehículo prófugo o una descripción detallada del mismo, el caso ha sido turnado formalmente al Ministerio Público de Asuntos Viales.

Esta instancia legal se encargará de coordinar las investigaciones pertinentes, incluyendo la revisión de posibles cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del bulevar Nazario Ortiz Garza y el Periférico Luis Echeverría, con la esperanza de identificar el modelo y el color del automóvil involucrado. Este hecho pone de manifiesto una vez más la problemática de la imprudencia vial y la falta de ética de algunos conductores que, ante el temor de las consecuencias legales o económicas, prefieren abandonar a una persona lesionada en el sitio del accidente.

Este accidente resalta la importancia de extremar precauciones al conducir en las arterias principales de Saltillo, especialmente durante las horas nocturnas cuando la visibilidad puede verse comprometida y la velocidad suele aumentar. Las autoridades viales han hecho un llamado a la ciudadanía para conducir con responsabilidad, respetar los carriles de circulación y, sobre todo, no evadir la responsabilidad en caso de provocar un siniestro.

El camino hacia la recuperación del joven conductor será largo, no solo físicamente por la fractura sufrida, sino también emocionalmente al enfrentar la injusticia de un culpable que permanece en libertad. La comunidad espera que las investigaciones avancen rápidamente para que el responsable rinda cuentas ante la ley y se indemnice al afectado por los daños físicos y materiales causados





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